Ekonomi Ekonomi teklifi yasalaştı KYK borç faizleri silinecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi teklifi yasalaştı: KYK borç faizleri silinecek

Ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif yasalaştı. Artık, 2 bin liranın altında icra takibindeki borçlar tasfiye edilecek. Öğrencilerin KYK borçlarının faiz ve enflasyon farkları ile salgın dönemi maske cezaları silinecek. Çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteği veren, nakit yemek yardımı yapan işverenler de vergiden muaf tutulacak.

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Ekonomi teklifi yasalaştı: KYK borç faizleri silinecek
Foto: Arşiv.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

  • Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak.

Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek.

Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.

İcra takibindeki borçlara düzenleme

Düzenlemeyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları kapatılıyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin 9 milyon dosyası bu kapsama giriyor.

Borcunu ödeyece sicil affı

Düzenleme ile sicil affı da getirildi. 1 Ekim 2022'den önce olan borçlarını, 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin olumsuz sicil kayıtları silinecek.

  • Borçlarını yapılandıranlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Yasa ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

İşveren ve çalışana destek

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Yemek yardımını nakit ödeyen işverenlerden de vergi kesintisi yapılmayacak.

Torba yasa Meclis'e geliyor: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
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Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Ekonomi yönetimi, TBMMye sunulacak torba kanun teklifine ilişkin de yoğun mesai yürütecek.
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Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle dar gelirliye destek paketi, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesinin yeniden yapılandırılması gibi konularda adım atılmış olacak.
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Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TLnin altındaki bu alacaklar değersiz alacak kategorisine alınacak.
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Milliyette yer alan habere göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak.
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Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak.
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Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek.
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Varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek.
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Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.
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SGKya, gayrimenkullerinin iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi tanınacak. Genel çerçevesinin belirlenmesi için kuruma bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin tanınacak. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili mevzuat hükümleri arasında uyumsuzluklar giderilecek. SGKya ait gayrimenkuller elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacak.
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Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 2020 ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarının taşıt cinslerinin bedellerinin yıl içerisinde belirlenmesine yönelik hüküm yeniden düzenlenecek.Buna göre; güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların bedellerinin, Diğer Taşıtlar kapsamındaki taşıtların ise cinslerinin ve bedellerinin bütçe kanunlarında belirlenen esaslara göre yıl içerisinde belirlenmesine imkan sağlanacak.
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Kamu İhale Kanununda (KİK) yapılacak değişiklikle kamu ihale baş uzmanı unvanı getirilecek.
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İhalelere itirazen şikâyet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi sağlanacak.
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İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli tutarın üzerinde olanlar için sözleşme bedelinin binde 5i oranında yükleniciden tahsil edilen bedel iade edilmeyecek.
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Malların satıcı ve alıcısının Türkiyede olmaması ya da malların Türkiyeye getirilmeksizin yurt dışında alınıp satılması şartıyla, yurt dışından satın alınan malların yurtdışında satılmasından elde edilen kazançların yüzde 50si kurum kazancından indirilecek. Böylece kurumların transit ticaret faaliyetleri teşvik edilerek Türkiyenin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanına söz konusu oranı sıfıra kadar indirme veya yüzde 100e kadar artırma yetkisi verilecek.
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*Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilmesi sağlanacak.
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*Düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azatılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermaye oranlaması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak.
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*Böylece sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.
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Torba yasa Meclis'e geliyor: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
Meclis'in (TBMM) 1 Ekim'de açılmasının ardından en önemli mesaisini seçim öncesi hazırlanacak son büyük torba teklifine harcayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torbada kur korumalı mevduatın uzatılması ve borç yapılandırması gibi konular yer alıyor. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 6. Yasama Yılı'ndaki ilk işi, 15 Ağustos 2022'ye kadar icra takibi başlatılan 2 bin TL altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları silmek olacak.
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