Ekonominin yükünü KOBİ'ler taşıyor

Bir dükkân, küçük bir atölye, aile şirketi ya da teknoloji girişimi... Türkiye ekonomisinin en güçlü hikâyesi aslında bu işletmelerde yazılıyor. Sayıları 4 milyona dayanan KOBİ'ler, bugün ekonominin görünmeyen kahramanları olarak üretimden ihracata, istihdamdan inovasyona kadar hemen her alanda Türkiye'yi taşıyor. Türkiye'deki her 100 işletmenin 99,6'sını oluşturan KOBİ'ler, çalışanların yüzde 68,5'ine iş kapısı açıyor. Toplam cironun yüzde 44,1'ini, üretim değerinin yüzde 39,8'ini ve katma değerin yüzde 41,2'sini tek başına üretiyor.

İHRACATIN GİZLİ KAHRAMANLARI

Geçen yıl 76 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren KOBİ'ler, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık üçte birini sırtladı. 2015 yılında 49 milyar dolar olan ihracatın bugün 76 milyar dolara ulaşması, küçük işletmelerin küresel pazardaki büyümesini de gözler önüne seriyor. KOBİ ihracatının neredeyse yarısı Avrupa ülkelerine yapılırken, Asya pazarı da giderek güçlenen ikinci adres haline geliyor. İthalatta ise KOBİ'lerin payı yüzde 15,9 seviyesinde bulunuyor.

KATMA DEĞER 18 KAT ARTTI

KOBİ'ler yalnızca daha fazla üretmiyor, daha verimli de çalışıyor. Çalışan başına oluşturulan katma değer 2015'te 26 bin lira düzeyindeyken, 2024'te 479 bin liraya yükseldi. Özellikle orta ölçekli işletmelerde çalışan başına katma değer 1 milyon liraya yaklaşarak 969 bin liraya ulaştı. Bu tablo, KOBİ'lerin teknolojiye, verimliliğe ve kurumsallaşmaya yaptığı yatırımın ekonomiye doğrudan yansıdığını gösteriyor.

YENİ HEDEF YÜKSEK TEKNOLOJİ

Türk KOBİ'leri artık sadece üretim yapan işletmeler değil, aynı zamanda inovasyonun da önemli oyuncuları. Geçen yıl özel sektörün Ar-Ge harcamalarının 119 milyar lirasını KOBİ'ler gerçekleştirdi. Toplam Ar-Ge'nin yüzde 28,8'ini üstlenen işletmeler, 1.417 patent başvurusu ve 615 patent tesciliyle teknoloji yarışında da iddiasını ortaya koydu. Mikro işletmelerin yüzde 0,7'si, küçük işletmelerin yüzde 1,1'i, orta ölçekli işletmelerin ise yüzde 1,5'i yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteriyor.

Dünyadaki şirketlerin %90’ı KOBİ

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyadaki işletmelerin yüzde 90'ını KOBİ'ler oluşturuyor. Türkiye ise bu alanda dünyanın en güçlü örneklerinden biri konumunda. Yaklaşık 4 milyon KOBİ; sanayiden ticarete, hizmetlerden ihracata kadar ekonominin her noktasında üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye'nin büyümesine güç vermeye devam ediyor.











