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Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

15:4230/06/2026, Salı
AA
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Havalimanında mayısta 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.
Havalimanında mayısta 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'nda 5 ayda gelen ve giden yolcu sayısı 9 milyon 169 bin 801 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında mayısta 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 22 bin 557, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 46 bin 479 ton oldu.

Yılın 5 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 169 bin 801, uçak trafiği 62 bin 604, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 110 bin 175 ton olarak gerçekleşti.



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