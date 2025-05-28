Elazığlı gençlere teknoloji üssü

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ’da açıldı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA tarafından Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, bölgenin gençlerini sigorta ve finans dünyasının dijital teknolojileriyle buluşturacak.
Sabancı Topluluğu’nun gençlere yönelik başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, AgeSA tarafından kurulan 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ’da açıldı. Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, sigorta ve finans dünyasını dijital teknolojilerle buluşturarak bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturacak.
Tesis; bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ, veri analitiği, sigortacılık ve finansal teknolojiler gibi alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek sektör verileriyle zenginleştirecek. Üç yıllık proje döneminin sonunda 2.500 gence ulaşmayı hedeflen merkezde; vaka çalışmaları, mentorluk destekleri, staj ve girişimcilik programları gibi uygulamalarla çok yönlü bir gelişim ortamı sağlanacak.
TEKNOLOJİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN OLACAĞIZ
Merkezin açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, uygulamalı öğrenme imkânı da sunduğunu belirterek, “Bu iş birliği, gençlerimizi küresel düzeyde rekabet edebilir bilgi ve becerilerle donatacak” dedi. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca ise merkezin, Türkiye’yi teknoloji tüketen değil üreten bir ülke haline getirme vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Gençler burada gerçek sektör verileriyle çalışarak, katma değerli projeler geliştirecek” açıklamasında bulundu.
HEDEF 30 BİN ÖĞRENCİ
- Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.