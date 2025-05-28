Elazığlı gençlere teknoloji üssü

Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.