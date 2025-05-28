Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Elazığlı gençlere teknoloji üssü

Elazığlı gençlere teknoloji üssü

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ’da açıldı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA tarafından Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, bölgenin gençlerini sigorta ve finans dünyasının dijital teknolojileriyle buluşturacak.

Sabancı Topluluğu’nun gençlere yönelik başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, AgeSA tarafından kurulan 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi Elazığ’da açıldı. Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, sigorta ve finans dünyasını dijital teknolojilerle buluşturarak bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturacak.

Tesis; bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ, veri analitiği, sigortacılık ve finansal teknolojiler gibi alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek sektör verileriyle zenginleştirecek. Üç yıllık proje döneminin sonunda 2.500 gence ulaşmayı hedeflen merkezde; vaka çalışmaları, mentorluk destekleri, staj ve girişimcilik programları gibi uygulamalarla çok yönlü bir gelişim ortamı sağlanacak.

TEKNOLOJİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN OLACAĞIZ

Merkezin açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, uygulamalı öğrenme imkânı da sunduğunu belirterek, “Bu iş birliği, gençlerimizi küresel düzeyde rekabet edebilir bilgi ve becerilerle donatacak” dedi. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca ise merkezin, Türkiye’yi teknoloji tüketen değil üreten bir ülke haline getirme vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Gençler burada gerçek sektör verileriyle çalışarak, katma değerli projeler geliştirecek” açıklamasında bulundu.

HEDEF 30 BİN ÖĞRENCİ

  • Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.


#Teknoloji
#Ekonomi
#Sabancı Gençlik Seferberliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası