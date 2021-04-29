Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihi değişiyor
Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar: Son ödeme tarihleri değişecek
Bu akşam itibariyle başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecine yönelik elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için borcu olan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektrik ve doğal gazı kesilmeyecek. Elektrik ve doğalgazda faturaların son ödeme tarihi ise Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak biçimde düzenlenecek.
Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı.
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.
Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.
BORÇ NEDENİYLE KAPAMA OLMAYACAK
Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.
Habertürk'ün haberine göre elektrik ve gazda, tam kapanma dönemi önlemleri şöyle;
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- Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.
- Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.
- Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,
- Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,
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- Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,
- Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.
- Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.