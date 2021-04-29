Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar: Son ödeme tarihleri değişecek

Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

BORÇ NEDENİYLE KAPAMA OLMAYACAK

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak

Habertürk'ün haberine göre elektrik ve gazda, tam kapanma dönemi önlemleri şöyle;

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- Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.

- Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

- Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,

- Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,

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- Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,

- Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.

- Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.

KORONAVİRÜS 17 Mayıs'a kadar hayatımız böyle geçecek: İşte tam kapanma kuralları

FOTOĞRAF 19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü. Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor. İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. 17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. BiP'te paylaş

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