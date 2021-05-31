Ekonomi Milyonlarca emekli ve memurun alacağı olası zam ortaya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca emekli ve memurun alacağı olası zam ortaya çıktı

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu olurken

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre SSK ve BAĞ- KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu öngörülüyor.

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Emekli ve memurlar temmuzda ne kadar zam olacak? İşte maaşlara yapılacak olası zam oranı
Foto/arşiv

Yasa gereği, her yılın ocak ve temmuz ayında iki kez artış gösteren memur ve emekli maaşlarının zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlar da yüzde kaç oranında zam alacaklarını merak etmeye başladı.

OLASI ZAM ORANI YÜZDE 5,46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 artış gösterdi. İlk 4 aylık verilere bakıldığı zaman, kümülatif yüzde 5.46 oldu.

Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğuna işaret ediyor.

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