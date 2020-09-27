Emeklilik fonları tüm yatırım araçlarına fark attı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz BES tarafındaki katılımcıların altın fonu tercihinin sektöre olan katkısını değerlendirdi. Pandemi süreciyle altın fonlarının daha çok tercih edildiğini belirten Ayhan Sincek, “Geleneksel altın alıcısı da artık BES’in altın fonlarını keşfetti. Bunun önemli bir kesimi de faizsiz altın fonlarını tercih ediyor. Yılbaşından 19 Ağustos’a kadar olan sürede yaklaşık %57 oranında getiri sağlayan altın fonlarının; faizsiz fonlar içinde ağırlığı %53 iken, altın fonlarının konvansiyonel taraftaki ağırlığının oranı ise %15 seviyesinde kalıyor. Getirileri faizsiz fonlar ve konvansiyonel fonlar olarak ayrıştırdığımızda ise faizsiz fonların ağırlıklı getirisinin yaklaşık %42 seviyesinde, konvansiyonel fonların ise %12 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Faizsiz taraftaki yoğun talep ve yüksek getirinin, sektörün tüm fon birikimlerine katkı sağladığını belirten Sincek, “Fon getirilerine yılbaşından bugüne OKS fonları dahil olarak baktığımızda sektördeki tüm emeklilik fonlarının %15 oranında bir fon büyüklükleriyle ağırlıklandırılmış getiri sağladığını görüyoruz. Yedi aylık enflasyonun yılbaşından bugüne %6,7 seviyesinde gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda emeklilik sektörüne yatırım yapan katılımcıların enflasyonun iki katından fazla değer kazancına ulaştıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

FON LİDERLİĞİNDE DÖRDÜNCÜ YIL

Katılım Emeklilik’in profesyonel yönetim stratejileriyle üst üste dördüncü yılında da fon getirilerindeki liderliğini sürdürdüğünü aktaran Sincek, “Katılım Emeklilik olarak 3,3 milyar lira fon büyüklüğüne; 175 bin aktif sigorta sözleşmesine 734 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık. 13 faizsiz fonumuzla katılımcılara kazandırmaya devam ediyoruz. Üç yıldır üst üste devam eden BES fonları arasındaki fon getiri şampiyonluğumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Son bir aydaki altın fonu getirisi ise %13,8 oldu” ifadelerini kullandı. Sincek, sözlerine şöyle devam etti, “Katılımcılarımız için sürdürülebilir reel getiri hedefiyle çalışıyoruz. Bu yıl da getiri rakamlarımızı geçtiğimiz yıllara oranla daha yukarılara taşımayı sürdürüyoruz.”