Emekliye ek zam geliyor: En düşük 12 bin lira

Emekli aylığı 10 bin liranın altında kalan yaklaşık 1,8 milyon ile 3,7 milyon kişiyi kapsayan maaşın artırılması için çalışmalara başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, 1 milyon 780 bin emeklinin zamma rağmen emekli taban aylığı olan 10 bin liraya ulaşamadığını ve taban aylıklarının 12 bin 500 liraya çekilmesini önerdi. Zamma ilişkin etki analizi hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ise hesaplamalarının ardından 12 bin lira seçeneğinin uygulanması yönünde karar alınmasını talep etti.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Rakamın şu anda 12 bin ile 12 bin 500 TL arasında olduğu öğrenilirken, yasal çalışmanın son şeklinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatına göre hazırlanacağı ifade edildi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya ilişkin etki analizi hazırlamasını istedi. Erdoğan'ın bu analizi inceledikten sonra kararını vereceği bildirildi.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

ABD'ye hareket edecek olan Erdoğan'ın yurda dönüşün ardından sürecin netlik kazanacağı ifade edildi. Bütçe olanaklarının el vermesi halinde en düşük emekli aylığının 12 bin ya da 12 bin 500 lira olması bekleniyor. Bu kapsamda, düzenleme Meclis'e sunularak hayata geçirilecek. AK Parti kaynaklarından Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, maaşı 10 bin liraya tamamlanacak hak sahibi sayısı 1,8 milyon kişi. 11 bin lira olduğunda yararlanan sayısı farklı, 12 bin liraya çıkarılması halinde yararlanan sayısı 3,7 milyon kişi oluyor.

ETKİ ANALİZİ SUNULACAK

Şimşek'in Erdoğan'a 1,8 milyon kişinin emekli aylığı 12 bin liraya çekilmesi halinde genel bütçeye etkisinin aylık 3,6 milyar lira, 6 aylık etkisininse 21,6 milyar olacağını aktaracak.







