Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Albayrak Medya öncülüğündeki zirve bugün başlıyor

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1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi bugün başlıyor.
Enerji alanındaki yatırımlarıyla örnek gösterilen Türkiye'nin yeni dönem vizyonu, 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan zirve bugün başlıyor. Sektörün önemli temsilcilerinin yer alacağı organizasyonda, ülkemizin son dönemdeki atılımları masaya yatırılacak. Oturumlarda yeni enerji yatırımları ele alınacak.
Zirve, Tvnet ve Tvnet Radyo'nun yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Zirve, petrol, doğal gaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerini aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji sektöründen birçok önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji sorunları, madencilik ve yeşil enerji dönüşümü gibi önemli konu başlıkları konuşulacak. Zirvenin açılışı, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenecek olan özel oturum ile yapılacak.