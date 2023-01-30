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Ekonomi

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Albayrak Medya öncülüğündeki zirve bugün başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile enerji sektörünün üst düzey yöneticileri ve uzmanları, Albayrak Medya’nın düzenlediği “Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde buluşuyor. Zirve bugün saat 09.00’dan itibaren Yeni Şafak YouTube kanalı ile Tvnet ve Tvnet Radyo’dan canlı olarak takip edilebilecek.

03:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi bugün başlıyor.

1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi bugün başlıyor.

Enerji alanındaki yatırımlarıyla örnek gösterilen Türkiye'nin yeni dönem vizyonu, 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan zirve bugün başlıyor. Sektörün önemli temsilcilerinin yer alacağı organizasyonda, ülkemizin son dönemdeki atılımları masaya yatırılacak. Oturumlarda yeni enerji yatırımları ele alınacak.

ALBAYRAK MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE

Zirve, Tvnet ve Tvnet Radyo'nun yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Zirve, petrol, doğal gaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerini aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji sektöründen birçok önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji sorunları, madencilik ve yeşil enerji dönüşümü gibi önemli konu başlıkları konuşulacak. Zirvenin açılışı, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenecek olan özel oturum ile yapılacak.


#Türkiye Yüzyılı
#Albayrak Medya
#Fatih Dönmez
#1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
2 saat önce
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Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Albayrak Medya öncülüğündeki zirve bugün başlıyor
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