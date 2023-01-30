Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Albayrak Medya öncülüğündeki zirve bugün başlıyor

Zirve, Tvnet ve Tvnet Radyo'nun yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Zirve, petrol, doğal gaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerini aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji sektöründen birçok önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji sorunları, madencilik ve yeşil enerji dönüşümü gibi önemli konu başlıkları konuşulacak. Zirvenin açılışı, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenecek olan özel oturum ile yapılacak.