Enflasyonla mücadele reçetesi OVP’de

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu için yüzde 33, 2025 sonu içinse yüzde 15 düzeyinde bir enflasyon tahmininde bulunulmuştu. OVP’de bu rakamlar üzerinde kapsamlı bir revizyon beklenmiyor.
Türkiye’de iş dünyası başta olmak üzere tüm ticaret ve ekonomi çevreleri, eylül başında açıklanacak Orta Vadeli Program’a (OVP) endekslendi. Yeni ekonomi yönetiminin, bir süredir üzerinde çalıştığı ve bu doğrultuda iktisadi aktörlerle görüş alışverişinde bulunduğu OVP’nin detayları belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; OVP’nin ana ekseni enflasyonun düşürülmesi olacak.
SEKTÖRE GÖRE ÇÖZÜM HARİTASI
Sektör temsilcilerinin de görüşlerini alan ekonomi yönetimi, OVP’de sanayi, ticaret ve tarım sektörlerindeki sorunlara orta ve uzun vadeli çözüm üretecek. Tarımda, üretici ve besicilerin yükselen girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki taleplerinin çözülmesine öncelik verilecek. Sanayi sektörü, kredilerde uygulanacak olan miktarsal kısıtlamadan muaf olacak. Kredi kullanımında seçici olunmaya devam edilecek. Yalnız üreticiler ve sanayicilerin krediye erişmesinin önü açılacak. OVP’de yer alacak diğer bazı maddeler şunlar:
%4-5 arasında büyüme hedefi
*2023 için yüzde 4 ila 5 arasında bir büyümenin gerçekleşmesi beklentiler dahilinde.
* 2024’ün ilk yarısı için yatay seyirde bir büyüme tablosu öngörülüyor.
* Yılın ikinci yarısından sonra büyüme hız kazanacak.
TÜFE’de düşüş Haziran 2024’te
*Programda, yüksek enflasyonun kalıcı biçimde ortadan kaldırılacağının altı çizilecek.
*Enflasyon beklentisinin Mayıs 2024 için yüzde 65-70 bandında öngörülmesi bekleniyor.
* Bu doğrultuda, enflasyondaki düşüş Haziran 2024 ila Haziran 2025 arasında yaşanacak.
Beklenti enflasyonu kırılacak
* Gıda enflasyonunda yaşanan artışın tersine döndürülmesi sağlanacak.
*Enflasyonda sağlanacak düşüş sonrasında hızlı toparlanma süreci başlayacak.
*OVP’de, yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için beklenti enflasyonuna da darbe vuracak düzenlemeler olacak.