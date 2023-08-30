Enflasyonla mücadele reçetesi OVP’de

TÜİK, geçtiğimiz Perşembe günü Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Son verilere göre; TÜFE geçen ay bir önceki aya göre %9,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 olarak gerçekleşti. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %8,23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 artış gösterdi. TÜFE tarafında aylık bazda bu kadar yüksek bir artışın beklentilerimizle paralel olduğunu ifade edelim. Çünkü son dönemde kurdaki hızlı yükseliş, KDV düzenlemesi, akaryakıt ÖTV