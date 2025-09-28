EPDK’dan sürücülere müjde: Akaryakıtta promosyonlar geri dönüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt promosyonları yeniden başlıyor. Bu sayede sürücüler yalnızca araçlarının depolarını doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yaptıkları alışverişlerden ek kazanç sağlayacak.





Promosyonlar ne zaman başlayacak?

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon dönemi 2026 yılının Nisan ayında tüm Türkiye genelinde yürürlüğe girecek. Böylece uzun süredir beklenen kampanyalar yeniden hayata geçmiş olacak.





Hangi akaryakıt markaları kampanyada yer alacak?

Sektörün önde gelen akaryakıt şirketleri promosyon sistemine dahil olacak. Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi ve Aytemiz gibi markaların istasyonlarında sürücüler sadakat kartlarıyla puan kazanabilecek.





Puanlar nasıl birikecek?

Araç sahipleri, bu markaların sadakat kartlarını kullanarak yaptıkları her yakıt ve LPG alımında puan toplayacak. Alışveriş hacmine göre değişen puanlar kısa sürede birikerek avantajlı bir fırsata dönüşecek.





Puanlar nerelerde kullanılabilecek?

Kazanılan puanlar yalnızca akaryakıt alımlarında değil, aynı zamanda istasyon marketlerinde de geçerli olacak. Gıda, içecek ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kalemde bu puanlar kullanılabilecek.





Çifte kazanç fırsatı