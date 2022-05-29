Erdemoğlu’dan en büyük yatırım: Yumurtalık’taki dev tesis için onay bekliyor

Türk sanayisinin devlerinden biri olma yolunda önemli yatırımlar yapan Erdemoğlu Grubu, şirketi SASA Polyester’in Adana Yumurtalık’taki dev yatırımı için kamudan satın aldığı arsanın onayını bekliyor. 2016’da devraldıkları SASA’ya 2020’ye kadar 1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Şu anda da devam eden ve 2023’te tamamlanacak 2 milyar dolarlık yatırımımız mevcut. Böylece SASA’yı aldıktan 2023 sonuna kadar 3 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.

KİMYA İTHALATINI YARIYA DÜŞÜRECEK

Trabzon’da sorularımızı cevaplandıran İbrahim Erdemoğlu, SASA Polyester’e yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye’nin kimya ürünleri ithalatının yarısını içerden üretimle karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Ülkenin ihtiyaç duyduğu stratejik yatırımlara yöneldiklerini ifade eden Erdemoğlu, “Türkiye kimya sektörünün geçen yıl itibarıyla hammadde ithalatı yaklaşık 18 milyar dolardı. Bunun 2032 yılına kadar 25 milyar dolara kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Yumurtalık’ta yapacağımız yatırım sayesinde Türkiye’nin petrokimyayla ilgili ithal ettiği hammaddenin yüzde 50’sini biz üreteceğiz. Bunun için Yumurtalık projesi Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olacak” dedi.

İPLİK ELYAFIN HAMMADDESİ İÇERİDEN

Kamudan ihale yoluyla 2 milyar TL’ye satın aldıkları Yumurtalık’taki arazi için son onayı beklediklerine dikkat çeken Erdemoğlu, 2-3 ay önce Cumhurbaşkanı'mızın bu işi halledin demesi üzerine sürecin hızlandığı bilgisini verdi. Erdemoğlu, şöyle devam etti: “Burada hayata geçireceğimiz petrokimya tesisine ikinci bir PTA tesisi ekleyeceğiz. Polyester, polyester elyaf, polyester iplik üretiyoruz. Şu anda kendi ihtiyacımız olan hammadde yatırımına başladık. Önümüzdeki yılın ilk yarısında polyesterin hammaddesi olan PTA’yı üreteceğiz. Yılda 1,6 milyon ton PTA üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin bu yıl itibarıyla ithal ettiği PTA 1,6 milyon tonu buldu. 2023’te bunun tamamını SASA’da üreteceğiz. Türkiye’nin artık PTA ithalatı olmayacak. Bu yatırımın bedeli 1.1 milyar dolar olacak.”

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12 YILDA 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANIMIZ VAR

Yumurtalık’ta planladığı petrokimya tesisinin yatırım bütçesini 10-12 yıllık projeksiyon için 13 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardıklarını belirten Erdemoğlu, iddialı konuştu: “Buradaki planda yatırım iki faz olacak. Arazi işlemi bittiği zaman bu yıl içinde önce hemen 4 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız. Ondan sonra rafineri yatırımına başlayacağız. Bu yatırım Türkiye’nin yapmış olduğu en büyük yatırım olacak. Daha önce 13 milyar dolar yatırım tutarı açıklamıştık, şimdi projeyi biraz daha genişlettik. 12 yılda yatırım tutarı 20 milyar doları bulacak.”

KASAMIZA GÜVENİYORUZ

Yatırım için ihtiyaç duydukları parayı kendi öz kaynaklarıyla karşılamayı düşündüklerini anlatan İbrahim Erdemoğlu, “SASA’da ki tüm satışlarımız döviz bazlı olduğu için ekonomik konjonktürden çok etkilenmiyoruz. Halı şirketlerimizde yüzde 90 oranında ihracata çalışıyoruz. Bu durum öz kaynaklarımızla yatırım yapmamızı kolaylaştırıyor. Kazandığımızı kasada tutma gibi bir prensibimiz var” diyor.

GÜBRE ÜRETİMİ DE OLACAK

Gübre yatırımı da yapmayı planladıklarını anlatan İbrahim Erdemoğlu, Türkiye’nin yıllık gübre ihtiyacının 900 bin-1 milyon ton arasında olduğuna dikkat çekti. Erdemoğlu, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin yıllık ihtiyacı bu kadar. Hepsini biz üretmek istiyoruz. Amonyak yatırımı çok karlı bir iş olmadığı halde ülke menfaati gereği yapıyoruz. Gübre, polyester türevleri, çocuk bezi, PWC’ler, akrilik ve lastik gibi değişik ürün gruplarının hammaddesini Türkiye’de sunmayı hedefliyoruz.”

İbrahim Erdemoğlu

Temmuz'da zam kaçınılmaz

İstihdamlarının her yıl arttığını belirten İbrahim Erdemoğlu, 2008’de 7 bin civarında olan çalışan sayılarının bugün 15 bin civarında olduğunu belirtti. SASA’da istihdam artışına gideceklerini söyleyen Erdemoğlu, yılbaşında yüzde 65-75 arasında maaş zammı verdiklerini ancak Temmuz’da da asgari ücret artışının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Basamakları böyle çıktık

Grubun büyüme performansına ilişkin bilgi veren İbrahim Erdemoğlu, basamakları nasıl tırmanarak çıktıklarını rakamlarla anlattı: “1983 yılında ciromuz 250 bin dolardı. 1991 yılında 2,5 milyon dolar, 2001 yılında 25 milyon dolar oldu. 2011 yılında ciromuz 250 milyon dolara, 2021 yılında 2,5 milyar dolara ulaştı. Bu grafik birçok şeyi anlatır. 2030 için ciromuz 25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadeli plan yapmıyoruz.”

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