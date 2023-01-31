Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının üretimi desteklerle arttı

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Fabrikanın, kuraklığa karşı damlama sulamanın yanında gübre, tohum, mazot ve parasal teşvikleriyle arazi ekimini artıran çiftçiler, daha fazla pancar üretimi yaparak ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağladı.
Önceden iki fabrikada 320 bin ton işlenen pancar, artan üretimle 510 bin tona çıkarak geçen yıl 77 bin 300 ton kristal şeker üretimi gerçekleştirildi.
Karavaizoğlu, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede çiftçilerin pancar sökümlerini kolay yapabilmesi için makine, ekim yapabilmeleri için de sulama ekipman desteği verdiklerini belirtti.
Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının üretim kapasitelerinin arttığını dile getiren Karavaizoğlu, şöyle devam etti:
Çiftçilere verilen desteklerin karşılığını aldıklarını anlatan Karavaizoğlu, şunları kaydetti: