Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının üretimi desteklerle arttı

"Erzurum'da önceki dönemlerde 200-220 bin ton şeker pancarı zor alıyorduk. Fabrika olarak verdiğimiz destekler ve mevsimin etkisi ile her iki fabrikamızda beklentinin üzerine çıkarak, 510 bin ton şeker pancarı hasadı yapıldı. Dolayısıyla 77 bin ton kotamızın üzerine çıkarak 77 bin 300 ton da kristal şeker üretmeyi başardık. Erzurum'daki fabrikanın işlediği net pancar 320 bin ton. Önceden iki fabrikanın işlediği pancar 320 bin tondu. Şimdi her iki fabrikada işlenen net şeker pancarı toplam 510 bin ton oldu. Yani hem pancar hem de şeker kotamızın üzerinde üretim oldu."