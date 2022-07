Eskidji Bazaar’da işletmeciye isyan

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eskidji Bazaar Alışveriş Merkezi’ndeki dükkan sahipleri, AVM’yi işleten şirketin haklarını gasbettiğinden şikâyetçi. 10 yıl önce Eskidji Çarşı İşletmeleri ile AVM’nin işletilmesi konusunda anlaşma imzalayan Veneris AVM Adi Ortaklığı, anlaşmanın süresi 27 Mart 2022’de dolduğu halde, dükkanları geri alamadıklarını söylüyor. Seslerini duyurmak için dün AVM’nin girişinde bir araya gelen mülk sahipleri, ellerindeki tapu örneklerini yırtarak tepkisini ortaya koydu.

BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUZ

AVM’yi işleten Dikran Masis’in 10 yıllık sözleşmesinin bittiği ve hasılat paylaşımı davasını kaybettiği halde yönetimden çekilmediğini belirten 403 mülk sahibi, düşük kira bedelleriyle mağdur edildiklerini belirtiyor. Sözleşmesi bittiği halde Eskidji Yönetimi’nin, AVM işletmesinden çekilmemekte direndiğini belirten Veneris AVM Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bilgi, “Dikran Masis istinaf mahkemesinde hasılat paylaşımı davasını kaybetti. 403 ortak mülk sahibi, büyük bir mağduriyet yaşıyor” dedi.

100 MİLYON LİRALIK ZARARIMIZ VAR

10 yıl önce imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesinin mülk sahiplerini yeterince korumadığını belirten Özdemir Bilgi, “Bu sözleşme gereği biz 10 yıldır köle sistemiyle 3 kuruş kiralarla burada kaldık. Mülk sahiplerinin aldığı en yüksek kira şu anda 4 bin 500 TL. 10 yıllık mağduriyetin bize maddi karşılığı yıllık 100 milyon lira civarında. Zaten 10 yıldır zarar ediyoruz. Mülk sahiplerinin alması gereken kiralar 15-16 bin lira civarıyken 3-4 bin lira gibi komik rakamlar ödeniyor” diye konuştu.

GELİRİN %70’İNİ ALIYOR

2 bin kişinin çalıştığı ve 650 esnafın bulunduğu AVM’deki mal sahiplerinin yanı sıra kiracıların da mağdur olduğunu belirten Özdemir Bilgi, “Biz mülk sahibiyiz. Dikran Masis, yüzde 70’i kendisi tek başına alıyor. Kalan 30’u da bizim üyelere paylaştırıyor. Aylık bize bildirilen miktar 6 milyon 300 bin TL ama biz bunun 1 milyon 950 bin TL’sini alabiliyoruz ve adam buna rağmen halen doymuyor. Mülkümüze çöktü gitmiyor. Sözleşmenin arkasında da durmuyor. Artık bu mağduriyet bitsin istiyoruz” çağrısında bulundu.

SÜREKLİ DAVA AÇIYOR

Özdemir Bilgi, yapılan her genel kuruldan sonra kendilerine yeni davalar açıldığını ifade etti. Bilgi şöyle devam etti: “Eskidji’nin iki şapkası var. Bir tanesi işletmeci şapkası, diğeri ise mülk sahibi şapkası. İstediği kimliğe bürünüp bize dava açıyor. Bunlar yıllardır bizi dava bombardımanına tuttular. Üyelere mektup yazıyorlar. Özdemir’i gönderin diyorlar. Bu süreçte her üyeye 30’a yakın dava açıldı. Üyeler korkutularak sindirilmeye çalışılıyor. Bunlar, bir sözleşmeyle alın terimize çökmek istiyorlar ama şunu bilsinler ki, Türkiye bir hukuk devletidir ve adalet yerini er geç bulacaktır. Biz haklarımızı yedirmeyeceğiz. Her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Yaptığımız kira artışını beğenmediler

Eskidji Çarşı işletmeleri, mülk sahiplerinin eyleminin ardından açıklama yaptı. Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eskidji Bazaar Alışveriş Merkezi’ni 2012 yılında kiralandığı, yatırım yapılarak bugünkü haline getirildiği belirtilen açıklamada, hasılat paylaşımı konusundaki itirazlara değinilmemesi dikkat çekti. Kiraların mülk sahiplerine zamanında ödendiği belirtilen açıklamada, işletmeye yöneltilen eleştirilerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Açıklamada, “Gelinen noktada, bazı mülk sahipleri önceki yıla göre TÜFE’nin de üzerinde yaptığımız kira artışını beğenmeyerek bizi tahliye etmek için davalar açtı. Biz de bu kiraları çarşıdaki esnaftan topluyoruz. Mülk sahiplerinin talepleri ile esnaf arasında denge sağlamaya çalışıyoruz. Biz işimizin başındayız. Kiramızı ödüyoruz ve hukuki süreci takip ediyoruz” denildi.

