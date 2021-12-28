Esnaf derneklerinden indirim çağrısı: Herkes elini taşın altına koymalı

Dolar hızlı düştü, fiyatlarda aynı düşüş yaşanmadı. Piyasadaki durumu Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gerekli denetimlerin yapıldığını, fiyatların düşmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bendevi Palandöken

Serbest piyasa koşullarında tam müdahalenin söz konusu olmadığını anlatan Bendevi Palandöken, “Bazı fiyatlarda indirim sağlandı ama bu yeterli değil. İstediğimiz istikrar gerçekleşmedi. Gıdada beklediğimiz indirim gelmedi ama fiyatlar zamanla inecek” dedi. Palandöken tüketicilere de çok iş düştüğünü söyledi: “Stokçuluk yapanlar tercih edilmezse fiyatlar aşağı çekilecektir.”

FİYATLAR GERİ ÇEKİLMELİ

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da yükselen gıda fiyatlarının kurdaki düşüşe rağmen düşmediğini kaydetti.

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Mahmut Çelikus

Çelikus, “Bu haksız kazancın ticaret ahlakına uymadığı açıktır. Bu konuda öncelikle ESDER üyesi esnaf kardeşlerimize ve tüm esnaflarımıza fiyatları geri çekmelerini istiyoruz” dedi. Esnafın tek başına fiyatları düşürmede yeterli olamayacağını dile getiren Çelikus, toptancıların, tedarikçilerin ve üreticilerin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı. Çelikus vatandaşların da karşılaştığı fahiş fiyatları Ticaret Bakanlığı, Zabıta, esnaf odaları ve ilgili mercilere bildirmesini istedi.

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