Ekonomi Esnaf derneklerinden indirim çağrısı Herkes elini taşın altına koymalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaf derneklerinden indirim çağrısı: Herkes elini taşın altına koymalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıdada beklediğimiz indirim gelmedi ama fiyatlar zamanla düşecek” dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mahmut Çelikus, “Toptancı, tedarikçi, üretici ve tüm esnafımızın fiyatları geri çekmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnaf derneklerinden indirim çağrısı: Herkes elini taşın altına koymalı
 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

Dolar hızlı düştü, fiyatlarda aynı düşüş yaşanmadı. Piyasadaki durumu Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gerekli denetimlerin yapıldığını, fiyatların düşmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bendevi Palandöken
Bendevi Palandöken

Serbest piyasa koşullarında tam müdahalenin söz konusu olmadığını anlatan Bendevi Palandöken, “Bazı fiyatlarda indirim sağlandı ama bu yeterli değil. İstediğimiz istikrar gerçekleşmedi. Gıdada beklediğimiz indirim gelmedi ama fiyatlar zamanla inecek” dedi. Palandöken tüketicilere de çok iş düştüğünü söyledi: “Stokçuluk yapanlar tercih edilmezse fiyatlar aşağı çekilecektir.”

FİYATLAR GERİ ÇEKİLMELİ

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da yükselen gıda fiyatlarının kurdaki düşüşe rağmen düşmediğini kaydetti.

Mahmut Çelikus
Mahmut Çelikus

Çelikus, “Bu haksız kazancın ticaret ahlakına uymadığı açıktır. Bu konuda öncelikle ESDER üyesi esnaf kardeşlerimize ve tüm esnaflarımıza fiyatları geri çekmelerini istiyoruz” dedi. Esnafın tek başına fiyatları düşürmede yeterli olamayacağını dile getiren Çelikus, toptancıların, tedarikçilerin ve üreticilerin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı. Çelikus vatandaşların da karşılaştığı fahiş fiyatları Ticaret Bakanlığı, Zabıta, esnaf odaları ve ilgili mercilere bildirmesini istedi.

Gıdada fiyat oyununa karşı çözüm önerisi: Gramaja standart getirelim
EKONOMİ
Gıdada fiyat oyununa karşı çözüm önerisi: Gramaja standart getirelim

Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı: Fahişçileri bize bildirin
EKONOMİ
Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı: Fahişçileri bize bildirin
Konyasporson dakikada kazandı

Konyaspor
son dakikada kazandı

​Konyaspor lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 7'ye indirdi.
Vaka sayısında korkutucu artış

Vaka sayısında korkutucu artış

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı.
Merkez Bankasından bankalara zorunlu karşılık teşviki

​BDDK, kur hareketlerini manipüle edenleri isim vererek açıkladı.

​Asiye'nin ailesine dava açtılar.

Bakanlık duyurdu: İstanbul zirvede yer alıyor.

​Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge.

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu
Spor

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor'un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 7 oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu personel alımıyla ilgili açıklamasında, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok
Gündem

Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı personellere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'özel teftişe' ilişkin konuştu. Muhalefet tarafından 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açılmış' gibi oluşturulan algıların yanlış olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.