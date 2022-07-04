Etiya’dan Fransa’ya yazılım ihracatı

Kurumsal yazılım şirketi Etiya, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli, müşteri deneyimini esas alan dijital müşteri yönetim platformu ve ürünlerini dünyaya ihraç etmeye devam ediyor. Şirket, söz konusu yazılımı Kanada’nın ardından Fransa’ya ihraç ediyor. Fransa’nın en büyük telekom operatörlerinden Bouygues Telecom, Etiya’nın bulut tabanlı, yapay zeka destekli 'Dijital Müşteri Yönetim Platformu'nu kullanacağını açıkladı.

Bu işbirliğinde temel hedef, şirketin 3 farklı markasının ortak bir dijital platformda konumlanarak müşteri deneyimi odağında uçtan uca dijitalleşmesi olacak. Dijitalleşme ile beraber tüm müşteri, satış ve satış sonrası işlemleri artık bu platform üzerinden gerçekleştirecekler. Bu sayede müşteri operasyon süreçlerinde ticari, dijital ve teknik çeviklik kazanmayı hedefleyen Bouygues Telecom, aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve deneyimini de maksimum seviyeye ulaştırmayı planlıyor.

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“Hedef, 5 yıl içinde bir SaaS şirketine dönüşmek”

Konuya ilişkin bilgi veren Etiya kurucu ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Global bir telekomünikasyon operatörü olan Bouygues Telecom’un yeni marka stratejisiyle yapılandıracağımız bulut tabanlı, yapay zeka destekli dijital müşteri platformu farklı sektörlerde yer alan milyonlarca müşterisine dokunacak. Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz büyük dijital dönüşüm projelerine bu ölçekli bir yenisini daha ekliyoruz. Yazılım ihracatında başlattığımız bu atak, sadece bizim için değil, Türk yazılım sektörü açısından da oldukça önemli. ” dedi.

Bugüne kadar yerli yazılımın dünyaya açılmasında öncü rol üstlendiklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

“Türk yazılım sektörünün global oyuncusu olarak Etiya’yı dünya çapında ‘markalaştırma’ hedefiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz çok net; 5 yıl içinde kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşmek. Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız yatırımın hemen ardından Fransız Bouygues Telecom’la yaptığımız işbirliği, global bir marka olma yolculuğundaki kararlılığımızı gözler önüne seriyor. Etiya’nın global deneyimi ve dünya çapındaki başarılı referanslarının bu iş birliğinde önemli rol oynadığını vurgulayan Bouygues Telecom CEO’su Aurelie Stock-Poeuf ise şu açıklamayı yaptı: “Etiya ile birlikte çalışmayı tercih etmemizin nedeni sadece kapsamlı portföyü ve teknik yetenekleri değil; aynı zamanda Etiya’nın global sektör deneyiminden ve referanslarından da çok etkilendik. Bu iş birliği sayesinde NRJ Mobile, Auchan Telecom ve Cdiscount Mobile markalarımızın gücünü artırıp, müşterilerimize çevik ve yeni nesil dijital hizmetler sunmaya odaklanacağız.”

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