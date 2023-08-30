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Ekonomi

Ev kirasına yurt freni

İstanbul'da üniversite kayıtlarıyla birlikte gözler, öğrencilerin barınma ihtiyacına çevrildi. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği semtlerdeki emlakçılara göre, yeni açılan KYK ve özel yurtlar sayesinde kiralık eve talep azaldı ve kira fiyatları dengelendi.

Saliha Engin
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KYK yurtlarının açılması kira fiyatlarını da etkiledi.

KYK yurtlarının açılması kira fiyatlarını da etkiledi.

İstanbul’da üniversite kayıtlarıyla birlikte öğrencilerin barınma telaşı da başladı. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerdeki emlakçılar, yeni açılan KYK ve özel yurtlar sayesinde kiraların fahiş oranda artmadığını ifade etti.


KYK YURDU AÇILINCA TALEP DÜŞTÜ

Esenler’de emlakçılık yapan Mesut Şahin, “Yakınımızda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kampüsü var. Bu nedenle normalde öğrenciler okula yakın olduğu için bu çevreden ev tutarlar. Ancak bu yıl geçen yıla göre ciddi oranda azalma var.

Okulun yakınına yeni KYK yurtları yapıldı. Biz bu nedenle öğrencilerin yurtları tercih edeceğini durgunluğun sebebinin ise bu olduğunu düşünüyoruz” dedi Esenler’de bulunan bir başka emlakçı U.I. ise “Burada yurt açıldığı için alternatif bir durum gerçekleşti. O yurt olmasaydı şu an burada 10-12 bin lira değerinde olan kiralar 20 bin bandına fırlardı. Çünkü arz talep dengesi var” diye konuşu. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü civarında emlakçılık yapan Cemal Karakış da “Çevremizde odalarını kiraya veren ev sahipleri de olduğunu duyduk. Özel yurda

para vermek istemeyen öğrenci bu şekilde makul bir fiyata tutuyor.” ifadelerini kullandı.


#KYK yurdu
#kira
#öğrenci
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