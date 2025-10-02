Evlilik kredisi 250 bin liraya çıktı

Yeni Şafak
2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Ocak 2026 itibarıyla arttırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvurular dün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

18-25 YAŞ ARASI GRUBA AYRICALIK

"Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları almaya başladık" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GENCE ULAŞABİLECEĞİZ

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz." Çiftler Aile ve Gençlik Fonu’na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabilecek. Bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. 59 bin 54 çift krediden faydalanmaya hak kazandı.



