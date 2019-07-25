Faiz indirimi sonrası vatandaşın gözü kredilerde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Murat Uysal'ın da ilk başkanlık yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin 425 baz puan düşürülerek faizlerin yüzde 19,75 seviyesine çekilmesine karar verildi.

4,5 yıl sonra faizlerde yapılan ilk indirim vatandaşın da yüzünü güldürecek.

Özellikle konut ve otomotiv sektörü gibi çok sayıda sektörün heyecanla beklediği indirim kararı sonrası bankaların da mevcut kredi oranlarında tek tek indirime gitmesi bekleniyor.

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KONUTTA YÜZDE 3'E ÇIKTI

Merkez Bankası'nın 2018 yılı Eylül ayında faizi 625 baz puan artırarak 24,00 puana çıkarmasının ardından konut kredilerinde faiz oranları da yüzde 3 seviyesine kadar çıkmıştı.

100 BİN TL'YE 250 BİN TL FAİZ

Piyasada konut tarafında en düşük faiz oranının Akbank tarafından uygulandığı görülüyor. 100 bin TL'lik bir konut kredisinde 120 ay vade sonunda ödenecek toplam miktar ise 217 bin TL'yi buluyor. Bu rakam en yüksek konuttaki en yüksek faiz oranında ise 350 bin TL'ye yaklaşıyor. Bu da 100 bin TL'ye en düşük oranda 117 bin en yüksek oranda ise 250 bin TL faiz ödeneceği anlamına geliyor.

Konut kredisinin dışında tüketici kredilerinde ise en düşük faiz oranı 2,40 seviyesini aşmış durumda. 50 bin TL 60 ay vadeli kredide ödenecek faiz oranı 55 bin TL'yi buluyor. Taşıtta ise oran yüzde 2,75'e ulaşmış durumda.

YÜZDE 1,50'NİN ALTINA İNDİRDİ

Haziran ayında kamu bankalarının konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunduğu "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününün ardından geçtiğimiz günlerde Akbank'tan konut kredi faizlerine yönelik indirim kararı geldi. Bankadan yapılan açıklamada bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a düşürüldüğü açıklandı.

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YARI YARIYA AZALDI

Yüksek faiz oranları yüzünden Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Döviz kurlarının da etkisiyle otomobil satışları ise Haziran sonunda yüzde 45,2 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke oldu.

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