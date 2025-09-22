Fed kararı sonrası altında yeni rekor: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum
ABD Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki faiz indirimi kararı sonrası altın, yeni haftaya yükselişle başladı. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. ABD Merkez Bankası Fed’in yılın ilk faiz indirimi kararı ile altının ons fiyatı 3 bin 707 doları gördü.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
- Üst üste beşinci haftalık yükselişini sürdüren altın, iç piyasada 4 bin 948 lirayı aştı.
- İç piyasada gram altın 4 bin 945 liradan,
- Çeyrek altın 8 bin 136 liradan,
- Yarım altın 16 bin 289 liradan
- Tam altın ise 32 bin 433 liradan satılıyor.
