Altında yıl sonu tahmini





Piyasalarda ons altında hedef fiyatlar yukarı çekildiği için yıl sonu hedefi de bu hedeflere bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır. Bir yandan Fed'in siyasallaşması diğer yandan artan jeopolitik risklerle ilgili söylemler merkez bankalarına altın aldırdığı için yukarı trend aşırı primli olmasına rağmen devam edebilir. Ancak bahsettiğim hususlarda olumlu gelişmeler olması durumunda da sert kar satışları gelebileceğini de unutmamak lazım.





Şimdilik bu piyasa koşulları altında gram altının yıl sonunda 5.750 TL seviyelerine kadar çıkma olasılığı artmıştır. Burada dolar/TL hareketi de çok önemlidir. Para girişi ile kurlarda düşüş olursa o zaman bu hedef gerçekleşemeyebilir.

Yukarı trend sinyalleri devam etmekle beraber aşırı primli sinyalleri de geliyor. Bu durum sert kar satışı riskini de artırıyor. Ons altında 3640 ve 3550 dolar seviyeleri destek durumunda. Ancak destek denendiğinde orta vade aşağı sinyalleri de gelecek. Bu nedenle 3640 dolar seviyesine dikkat edilmelidir. Bu seviyeye geldiğinde yaklaşık 20 iş günü kar satış ağırlıklı bir döneme girilecek demektir.”



