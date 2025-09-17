Yatırım aracı olarak tercih edilen altına ilgi sürerken son günlerde hızlı yükselişte olan gram altın fiyatı yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ONS altın hareketliliği sürerken, Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının seyri de merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 9 ayda yüzde 64 yükseliş kaydettiğini hatırlatarak "Bu hafta altın almak için uygun bir zaman değil. Kar satışlarını beklemek lazım" dedi.
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (FED) faiz politikası ve dolar endeksi hareketliliği altının seyrini belirliyor. ONS altın, son günlerde yaşanan gelişmelerle yatırımcıya yön verirken, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları da Kapalıçarşı ve bankalar üzerinden yakından izleniyor. Yatırımcılar alım fırsatını takip ediyor. İşte uzman isimden altının seyrine ilişkin önemli açıklama...
Gram altın 5 bin liraya yaklaştı
Dün sabah saatlerinde 4 bin 900 TL seviyesini aşan gram altın, son dokuz ayda yüzde 65’e yakın değer kazandı. Çeyrek altın 8 bin 200 TL’yi, Cumhuriyet altını ise 33 bin lirayı geçti. Güncel canlı altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 4.888 – 4.889 TL
Çeyrek altın: 8.131 – 8.213 TL
Cumhuriyet altını: 32.423 – 32.712 TL
Yarım altın: 16.261 – 16.431 TL
Ons altın: 3.680 – 3.681 Dolar
Altın alınır mı, satılır mı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında son 9 ayda yüzde 64’lük yükseliş yaşandığını hatırlatarak, kısa vadede kar satışlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu hafta altın alımı için uygun bir zaman değil, fiyatların düzeltme yapması bekleniyor. Ancak yıl sonuna kadar Fed’den toplamda üç faiz indirimi beklentisi altının yeniden yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlayabilir.
Altın neden yükseliyor?
Faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımlarını artırması ve jeopolitik riskler de fiyatları destekleyen başlıca unsurlar. Bu üç faktörün bir araya gelmesi, altının orta ve uzun vadede yatırımcılar için cazip bir liman olmayı sürdürmesine neden oluyor.
Altında yıl sonu tahmini
Piyasalarda ons altında hedef fiyatlar yukarı çekildiği için yıl sonu hedefi de bu hedeflere bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır. Bir yandan Fed'in siyasallaşması diğer yandan artan jeopolitik risklerle ilgili söylemler merkez bankalarına altın aldırdığı için yukarı trend aşırı primli olmasına rağmen devam edebilir. Ancak bahsettiğim hususlarda olumlu gelişmeler olması durumunda da sert kar satışları gelebileceğini de unutmamak lazım.
Şimdilik bu piyasa koşulları altında gram altının yıl sonunda 5.750 TL seviyelerine kadar çıkma olasılığı artmıştır. Burada dolar/TL hareketi de çok önemlidir. Para girişi ile kurlarda düşüş olursa o zaman bu hedef gerçekleşemeyebilir.
Yukarı trend sinyalleri devam etmekle beraber aşırı primli sinyalleri de geliyor. Bu durum sert kar satışı riskini de artırıyor. Ons altında 3640 ve 3550 dolar seviyeleri destek durumunda. Ancak destek denendiğinde orta vade aşağı sinyalleri de gelecek. Bu nedenle 3640 dolar seviyesine dikkat edilmelidir. Bu seviyeye geldiğinde yaklaşık 20 iş günü kar satış ağırlıklı bir döneme girilecek demektir.”