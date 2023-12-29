Gelir Koruma Sigortası 81 ile yayılacak: Yüzde 60 prim desteği sağlıyor

Resmi Gazete'de 2024 yılı tarım sigortaları uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği' yayımlandı.
Buna göre; Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Gelir Koruma Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Arıcılık Sigortası gibi alanlarda tarife fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 40 arasında prim indirimi uygulandı. 2022-2023 üretim sezonunda buğday ürünü için pilot olarak Konya'da uygulanan Gelir Koruma Sigortası, 2023- 2024 üretim sezonunda ülke genelinde uygulanacak.
FİYAT DALGALANMALARINA KARŞI ÖNLEM
LİMİTLER ARTIRILDI
"Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje üst limitlerini artırdık. Bu kapsamda tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti; teni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti; 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı."