Ekonomi Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi için yarın son gün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi için yarın son gün

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ilk taksitinin yarın gün sonuna, ikinci taksitinin ise 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi için yarın son gün
Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda verebiliyor ve vergilerini anlaşmalı bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin beyanname verme dönemi sona eriyor. Geçen yıl sonu itibarıyla ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 2 milyon 86 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 2 milyon 56 bin kişi bulunuyor.

Bu mükelleflerin, 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden erişilebiliyor.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisiyle birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin ise 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

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Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Hazır Beyan Sistemi'ndeki "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden banka veya kredi kartıyla ödenebiliyor.

Hazır Beyan Sistemi nasıl kullanılıyor?

Hazır Beyan Sistemi'nde beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunuluyor. Bu da kira geliri, ücret, menkul sermaye iradı gibi kazançları bulunan mükelleflere önemli kolaylık sağlıyor. Kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler ise sistem üzerinden beyanname veremeyecek.

Öte yandan, beyannameler, Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla cep telefonu üzerinden de gönderilebiliyor. Sisteme giriş yapan mükellefler, ekranda açılan hazırlanmış beyannamelerinde düzeltme yapabiliyor.

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Onaylanan beyannameme üzerinden hesaplanan vergi de otomatik tahakkuk ettiriliyor.

Daha önce hiç beyanname vermemiş mükellefler de sistemden yararlanabiliyor. Beyannameler sistem üzerinden onaylandığında, ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydı otomatik açılıyor.

Bu arada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi de yarın sona erecek. Yapılandırma haklarından yararlanılabilmesi için bu taksitin süresinde ve eksiksiz ödenmesi önem taşıyor.

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