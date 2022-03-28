Gıdanın Merkez Bankası: Tarım ve Orman Bakanlığı Anadolu’nun tohum, bitki ve hayvan türlerini koruyor ​

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunması için yoğun mesai harcıyor. Biyolojik çeşitliliğin muhafazası kapsamında saklanan örneklerin biyolojilerine bağlı olarak muhafaza ediyor.

Türkiye’nin biyolojik servetini korumakla yükümlü olduklarını belirten Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Nevzat Birişik, “Türkiye’nin 32 tane gen bankası var. Bunun içinde mikro organizma, zeytin, turunçgiller, su ürünleri gibi gen bankalarımız bulunuyor. Buradaki 318 bin materyal muhafaza edilirken olası bir riske karşı iki kez yedekleniyor. Yedekte de saklandığı için yaklaşık bir milyon adet mevcut. Bu yönüyle dünyadaki en büyük genetik koruma yapan ülkelerden birisiyiz” ifadesini kullandı.

Nevzat Birişik

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNE KARŞI ÖNLEM

Kurallık, don ve farklı şekillerdeki doğa olaylarına karşı gerekli önlemlerin bu gen bankaları sayesinde alındığını belirten Birişik, “Doğa olayları kaynaklı herhangi sıkıntı olduğunda elinizdeki bu bitkiler içlerinde barındırdıkları bu genetik bilgiyle o şartlarda hayata tutunurlar. Dolayısıyla buğday, elma veya ineklerin çok sayıda ırk ve çeşit var. Bu çeşitliliği koruyabildiğinizde o zaman iklim değişikliği, çevre şartlarının değişmesi ya da insanların taleplerinin değişmesi halinde hangisi ihtiyacı gideriyorsa onu üretirsiniz. Ne kadar büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip olursanız o zaman iklim değişikliğine dirençli bir toplum haline gelirsiniz” ifadesini kullandı.

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Birişik, TAGEM’in bu alanda önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini belirterek kurumun önemini şu sözlerle anlattı:

GELECEĞİN TEMİNATI

“Ülkemiz Avrupa, İran, Sibirya diye tabir edilen üç gen bölgesinin çakıştığı bir yarımada. Bir ülke biyolojik çeşitliliğini ne kadar güçlü şekilde tespit edip, muhafaza altına alıyorsa geleceğini de o kadar güçlü şekilde muhafaza altına alıyor demektir. Gen bankalarını aynı Merkez Bankası gibi düşünün. Vatandaş piyasadan aldığı tohum, yumurta, hayvan her türlü materyal bu gen bankalarında bulunan materyalden geliştirildiği için onlara ulaşır.”

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GARANTİ ALTINDA

- Ankara ve İzmir’de bulunan iki Tohum Gen Bankası’nda 3 bin 144 tür muhafaza edilirken, 121 bin 200 örnek korunuyor.

- Tohum olarak saklanması mümkün olmayan meyve ve asma gen kaynakları, arazi gen bankalarında saklanıyor.

- Araştırma enstitüleri bünyesinde yer alan 17 arazi gen bankasında 107 türe ait 9 bin 597 canlı örnek, 6 geofit gen bankasında ise bin 200 türde 300 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisi muhafaza ve kayıt altına alındı.

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- Türkiye’de 12 binden fazla bitki, 4 bine yakın endemik türü tescil edilerek koruma çalışmaları devam ediyor. 62 yerli ırk, hat ve hibrit Evcil Hayvan Komitesi tarafından, 4 tür Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescil Ulusal Komitesi tarafından tescil edildi.

- İki Hayvan Gen Bankası’nda (sperm, embriyo, DNA, hücresi) 35 tür koruma altına alınırken, 88 bin 484 örnek muhafaza ediliyor.

- 7 enstitüde de hayvan genetik kaynağı 12 ırk, 3 hat koruma altında iken 2 bin 331 baş, 50 kovan, 3 ipekböceği hattı örneği saklanıyor.

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