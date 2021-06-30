Ekonomi Gökbey Helikopterinde yeni gelişme SHGMnin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gökbey Helikopteri'nde yeni gelişme: SHGM'nin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinde (P2), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen özel uçuş izni kapsamında testler başladı.

Haber Merkezi AA
Gökbey Helikopterinde son durum: SHGMnin verdiği özel uçuş izni kapsamında testler başladı
Gökbey Helikopteri'nin taşıma, VIP, kargo, pilot eğitimi, hava ambulans, arama-kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini başarıyla gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM'den yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve sertifikasyon test faaliyetleri devam eden Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Gökbey Helikopteri'nden bir başarı daha: 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleşti
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Gökbey Helikopteri'nden bir başarı daha: 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleşti

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla özgün helikopter geliştirme görevi verilen TUSAŞ tarafından yürütülen Gökbey Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Motor çalıştırıldı: Yerli helikopter Gökbey geliyor
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Motor çalıştırıldı: Yerli helikopter Gökbey geliyor
2021 yılına girilmesiyle birlikte Türk savunma sanayine güç katacak çok sayıda proje için de geri sayım başladı. Söz konusu projelerden biri ise seri üretim aşamasına geçilmeden özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Türkiye'nin ilk Genel Maksat Helikopteri: Gökbey..

Yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece/gündüz ve aletli/görerek uçuş yapılmasını mümkün kılan, farklı meteorolojik koşullarda etkin faaliyet gösterebilecek şekilde tasarımı ve testleri yapılan Gökbey Helikopteri'nin taşıma, VIP, kargo, pilot eğitimi, hava ambulans, arama-kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini başarıyla gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor.

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipi, SHGM tarafından verilen özel izinle ilk uçuşunu 27 Haziran'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

SHGM ve TUSAŞ uzmanlarından oluşturulan farklı disiplindeki 13 sertifikasyon panelinin değerlendirmesi neticesinde, ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurulmak suretiyle sertifikasyon şartnamelerine uygun olarak tasarlanan "Gökbey Özgün Helikopteri Özel Uçuş İzni" SHGM tarafından yayımlandı. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni prototip dahil edildi. Bu prototipin devreye alınmasıyla sertifikasyon testleri hızlandırılacak.

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Yerli Gökbey helikopterine tarihe geçecek test

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