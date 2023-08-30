Gözcü İHA TOGAN'dan yeni ihracat başarısı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te insansız hava aracı sistemlerini ve deniz platformlarını sergiledi.

Fuarda tanıtılan ürünlerden gözcü insansız hava aracı TOGAN, kısa süre önce yapılan ilk ihracatının ardından bu başarısına yeni bir ülkeyi ekledi. TOGAN ilk ihracatındaki gibi Afrika'daki bir diğer ülkenin yolunu tuttu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'ya konuk olduğuna dikkati çekti.

Festivale umulandan fazla ilgi olduğunu ve etkinliğin yoğun geçtiğini dile getiren Güleryüz, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST, katıldığımız etkinlikler arasında bizi en fazla heyecanlandıran. Gençlerimiz, yaşlılarımız herkes burada. Vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösteriyor. Onların heyecanlarını hissedebilmek, yaptıklarımızı gösterebilmek, ülkemizde, savunma sanayisinde yapılanlarla gurur duyabilmelerini sağlayabilmek ve geleceğimizin garantisi gençlerin savunma sanayisine ilgisini çekebilmek açısından TEKNOFEST gerçekten çok etkin bir platform. STM olarak ilk günden itibaren çok aktif bir katılım gösteriyoruz. Çok yoğun ilgi var, çok heyecanlıyız. Keyifle devam ediyoruz."

Afrika'ya ihracata devam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde sektörde yürütülen projelerin belli bir olgunluğa geldiğine işaret eden Güleryüz, "Kendimize güvenimiz de geldi. Yetkinliklerimiz de belli seviyeleri aştı artık. Bundan sonra hepimizin motivasyonu ihracat." dedi.

Döner kanatlı vurucu İHA KARGU'yu 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Güleryüz, şunları ifade etti:

"Diğer platformlarımız da yavaş yavaş kendini ispatlamaya başladı. TOGAN'da ikinci ülkeye ihracatımız oldu. Şu anda aktif olarak görüştüğümüz ülkeler bulunuyor. BOYGA'ya çok yoğun ilgi var, benzer şekilde ALPAGU'ya ilgi var. ROKETSAN ile ürettiğimiz ALPAGUT'u bu sene sonunda uçuracağız. Daha ürün ortaya çıkmadan görüştüğümüz ülkeler var, ona da çok yoğun ilgi var diyebilirim."

STM olarak deniz platformları başta olmak üzere önemli ihracat başarılarına imza attıklarına işaret eden Güleryüz, "Orada da çok önemli gelişmeler olacak diye düşünüyoruz. Görüştüğümüz çok büyük, önemli projeler var. Savunma sanayimiz, platformlarımız kendini ispatladıkça da sektörün ihracatı çok daha hızlı artacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gece-gündüz gözetleme imkanı sağlıyor

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip bulunuyor. Otonom şekilde havada görev değişimi/devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme imkanı sunuyor.

Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika görev yapabiliyor. TOGAN, 30x optik zoom seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor.

Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor. Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım imkanı sunuluyor.

Vurucu İHA'ların gözü olabiliyor

Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen gözcü İHA sistemi TOGAN, geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla diğer STM platformlarıyla da müşterek görev yapabiliyor. TOGAN platformları, müşterek "yer kontrol istasyonu yazılımı" vasıtasıyla STM'nin taşınabilir vurucu İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve BOYGA ile gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.

Kara araçlarına da entegre edilen TOGAN, 2021'de düzenlenen bir törende, FNSS'nin insansız kara aracı GÖLGE SÜVARİ ile görev yaptı. Gösterimde, TOGAN, GÖLGE SÜVARİ'den kalkış yapıp görüntüleme görevini yerine getirdikten sonra inişini gerçekleştirdi.







