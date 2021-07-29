Gram altın 500 lira sınırında

Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor.
29 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 499,57
Satış: 501,64
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 450,64
Satış: 482,07
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.281,00
Satış: 3.331,00
ATA ALTIN
Alış: 3.278,00
Satış: 3.357,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.618,00
Satış: 1.651,00
TAM ALTIN
Alış: 3.166,46
Satış: 3.228,84
ÇEYREK ALTIN
Alış: 809,00
Satış: 826,00