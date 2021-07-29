Gram altın 500 lira sınırında Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatı 500 lira sınırına yaklaşırken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yeni güne başlangıç fiyatları ise şu şekilde..

Haber Merkezi 29 Temmuz 2021, 10:01 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2021, 10:25 Yeni Şafak