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Gram altın 500 TL'yi geçti! 27 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 500 TL'yi geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 500,8 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 811, Cumhuriyet altını 3 bin 321 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 321 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 500,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,00 496,20 500,60 500,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.268,00 3.289,00 3.300,00 3.321,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,50 456,50 457,00 461,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.194,00 3.214,00 3.224,00 3.244,00
  • Yarım Ziynet 1.597,00 1.607,00 1.612,00 1.622,00
  • Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 806,00 811,00

Erzurum'da bu köyün taşı toprağı altın
FOTOĞRAF 5
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahası Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyü mevkiinde bulunuyor. Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından mahalle sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı.
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120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle bulunan bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde binlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.
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“Gurbetteki gençler köye geri dönsün<br>​<br>​ Altın madeni işletmesi kurulunca birçok kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış dedi.
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Mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Binali Akbulut, “50 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra mahallemize geri döndüm. Mahalleme geldiğimde uğurlu bir haberle mutlu oldum. Köyümüzde altın madeni bulundu. Köyümüzün gençlerine iş kapısı açıldı. Büyük bir ümitle bakıyoruz bu işi. Cenab-ı Allah ülkemize, ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu etsin. Çok sevinçliyiz diye konuştu.
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Uzun yıllardır gurbette olduğunu belirten İlyas Karaçağıl da, “Ben uzun yıllar gurbette kaldım. Gençlerimiz altın madeni sayesinde gurbete gitmeyecekler, burada çalışıp burada emekli olacaklar. Bunu duyduk çok mutlu olduk dedi.<br> <br> Mahalle sakinlerinden 34 yaşındaki Yasin Özçelik ise, “Yapılan araştırmalar sonucu altın madeni tespit edildi. Bu altın rezervi en kısa zamanda açılacaktır. Benim gibi genç arkadaşlarımız var, bölgede birçok gencimiz işsiz. Bu maden hepimize iş kapısı olacaktır şeklinde konuştu.
Erzurum'da bu köyün taşı toprağı altın
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi bulundu. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi.

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