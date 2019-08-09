Ekonomi El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı
OTOMOTİV

Gümrüklerde el konulan 40 bin araç için iade süreci başladı

El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı

Gümrüklerde soruşturma veya kovuşturma nedeniyle el konulan 40 bin araç için Temmuz ayında yapılan düzenlemenin ardından bugün itibariyle yasal süreç başladı. 31 Aralık'a kadar devam edecek başvuru süreci içerisinde araç sahipleri mevcut ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyerek araçlarını teslim alabilecek. Düzenleme ile birlikte söz konusu araçlar üzerinden devletin kasasına ise 2 milyar TL gibi bir rakamın gireceği hesaplanıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv: Gümrüklerde el konulan lüks otomobiller.
Foto/arşiv: Gümrüklerde el konulan lüks otomobiller.

Temmuz ayının ikinci haftası Meclis'te kabul edilen torba yasanın içerisinde yer alan ve gümrüklerde el konulan 40 bin aracı ilgilendiren düzenleme resmileşti.

Gümrüklerde vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

  • Düzenleme gümrüklerde bekletilen bir soruşturma ya da kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsıyor.

31 ARALIK'A KADAR SÜRE TANINDI

Yurt dışından getirmeye çalıştığı aracı gümrükte el konulanlar 31 Aralık 2019 tarihe kadar ilgili idareye başvuruda bulunarak aracının iadesini talep edebilecek. Başvuruya konu araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun veya tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde ise yapılan başvuru reddedilebilecek.

Araç sahipleri dikkat: İade ve değişim hakkınız var
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: İade ve değişim hakkınız var

YÜZDE 25 ÖTV'Yİ ÖDEYENE TESLİM EDİLECEK

Gümrüklerde el konulan ve iadesi mümkün olan araçlar için vergi mevzuatına göre bir ÖTV rakamı çıkarılacak. Araç sahipleri iadesini talep ettiği araç için belirlenen özel tüketim vergisinin yüzde 25’lik tutarını ilgili gümrük idaresi ödemeleri halinde ise araçlarını teslim alabilecek.

  • Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenmesi gerekecek.

Gümrüklerde el konulan araçlar.

MAHKEME EL KOYMA KARARINI KALDIRACAK

Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından, kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu araç hakkında el koyma kararı kaldırılacak. Aracın iadesi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimliğinden, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecek.

ARAÇLARDAKİ ARIZA VE HASARLAR ALICIYA AİT

Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hâkimliği veya mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilecek. Araçların gümrüklerde el konulmasından kaynaklı beklediği süre içerisinde ortaya çıkan tüm masraflar ise aracı alacak sahibi tarafından karşılanacak.

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