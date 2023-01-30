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Ekonomi

İzlanda soğukları kapıda

Ocak ayında mevsim normallerinin oldukça yukarısında seyreden hava sıcaklığı şubat ayına ise soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul dahil pek çok bölgede kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte beklenen tarih.

09:36 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ARŞİV

ARŞİV

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı.

Şubat ayı ile birlikte yurt genelinde İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalmamız bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 100 SANTİMETREYE ULAŞACAK

Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek.

ANKARA VE İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?

Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekleniyor. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak.

ULUDAĞ'A YOĞUN KAR

Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da da bir kaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklığının 2 derece ile 6 derece arasında olması bekleniyor. Çok bulutlu bir havanın İstanbul'da görülüceği tahmin edilirken kuzey ve doğu kesimlerde hafif yağmurlu havanın olması bekleniyor.




#soğuk
#kar
#hava durumu
#izlanda
40 dakika önce
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İzlanda soğukları kapıda
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