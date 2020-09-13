Turizme ‘Karavan Park’ dopingi: Birçok şehri gezme imkanı sağlayacak

Karavan Park alanının yapılacağı ilk nokta olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildiğini aktaran Demir, “Karavan Park projesiyle, Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek. Proje kapsamında her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, ve 7/24 gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı alanlar yer alacak” bilgisini verdi.

Kazım Demir

BİRÇOK ŞEHRİ GEZME İMKANI

Demir, “MÜSİAD olarak, Türkiye’nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan Karavan turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye’yi eklemelerini sağlamak amacıyla Karavan Park projesini geliştirdik. Proje ile Türkiye’ye gelen turistlerin, Türkiye’nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için, yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız” ifadesini kullandı.

SEKTÖRE CAN SUYU OLUR

Demir, konaklama tesisleri ve otellerin, Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düştüğünü, gelir elde eden çalışan kitleyi de zor duruma soktuğunu belirtti. Demir, “Karavan turizmi, tüm dünyada en fazla tercih edilen tatil yöntemlerinden oluyor. Proje ile; günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan projenin, turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu darboğazdan çıkış noktasında, can suyu olacağına inanıyoruz” dedi.

Karavan Park projesi kapsamındaki iller

Karavan Park projesi kapsamında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon şehirleri, ilk etapta Karavan Park rotasına eklenecek şehirler olacak.