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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hangi illerde karavanlara özel park alanı bulunuyor?

Turizme ‘Karavan Park’ dopingi: Birçok şehri gezme imkanı sağlayacak

Turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Karavan Park projesini hayata geçirirken, Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Muğla’nın karavan turizmi için önemli bir nokta olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karavan Park alanının yapılacağı ilk nokta olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildiğini aktaran Demir, “Karavan Park projesiyle, Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek. Proje kapsamında her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, ve 7/24 gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı alanlar yer alacak” bilgisini verdi.

Kazım Demir

BİRÇOK ŞEHRİ GEZME İMKANI

Demir, “MÜSİAD olarak, Türkiye’nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan Karavan turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye’yi eklemelerini sağlamak amacıyla Karavan Park projesini geliştirdik. Proje ile Türkiye’ye gelen turistlerin, Türkiye’nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için, yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız” ifadesini kullandı.

SEKTÖRE CAN SUYU OLUR

Demir, konaklama tesisleri ve otellerin, Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düştüğünü, gelir elde eden çalışan kitleyi de zor duruma soktuğunu belirtti. Demir, “Karavan turizmi, tüm dünyada en fazla tercih edilen tatil yöntemlerinden oluyor. Proje ile; günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan projenin, turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu darboğazdan çıkış noktasında, can suyu olacağına inanıyoruz” dedi.

Karavan Park projesi kapsamındaki iller

  • Karavan Park projesi kapsamında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon şehirleri, ilk etapta Karavan Park rotasına eklenecek şehirler olacak.

Panjur ustası dubleks karavan yaptı: Antalya'da bir ilk
FOTOĞRAF 7
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Finike'de panjur ustası Yaşar Ertan, ailesiyle birlikte kamp kurup tatil yapabileceği dubleks karavan yaptı. Yaşar Ertan, ev konforunu aratmayacak iki katlı karavanı 3 ayda tamamladı. 40 bin liraya mal ettiği karavanda, kullandığı birçok malzemeyi hurdalıktan ya da ikinci el pazarından temin eden Ertan, elektriği de kendi üretiyor.
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6 metre boyu, 3.80 metre yüksekliği olan 2 metre genişlikteki karavanı 3 ayda tamamladığını belirten Yaşar Ertan, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte sahilde kamp kurmaya hazırlandıklarını söyledi. İçinde mini kütüphanesi bile olan karavanın 4 kişinin yaşayabileceği büyüklükte olduğunu anlatan Yaşar Ertan, “Panjur ustasıyım. Bu üçüncü karavanım. Tamamen amatör bir uğraş. Ticari amaçla yapmıyorum. Satmıyorum dedi.
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Elektrik ihtiyacını karşılamak için karavanın çatısına güneş panelleri koyduğunu belirten Yaşar Ertan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Aküleri var. Ayrıca sıcak su için donanım var. Güneş panelleri sayesinde ürettiğimiz elektrikten eski tip klima, çamaşır makinesi, ışıklandırma, buzdolabı, televizyonun elektriğini karşılıyoruz.
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Karavanın biraz büyük olduğunu anlatan Yaşar Ertan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Karavan kulüpleri sayfalarında bu büyüklükte bir şey görmedim. Birçok yere üyeyim. Yazışıyoruz arkadaşlarla fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu büyüklükte karavan Antalya'da bir ilk. Türkiye'de de olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir karavan Türkiye'de olmadığı için fiyatı ne olur bilemiyorum. Fakat yabancı kanallarda görüyorum, buna benzer karavanlar 60-70 bin dolar civarında.
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Karavanı, işçiliği tamamen kendine ait, malzemelerini de sağdan soldan temin ederek 40 bin liraya mal ettiğini belirten Yaşar Ertan, şu ifadeleri kullandı:
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“Karavana taktığım klimayı hurdalıktan buldum ve onardım. Çamaşır makinesi ve bazı malzemeleri de ikinci el pazarından temin ettim. Malzemelerin çoğunluğu ahşap. Doğal görünmesi için vernik de kullanmadım. Ev havası versin istedim. İçine bakıldığı zaman karavan gibi değil, ev gibi diye konuştu.
Panjur ustası dubleks karavan yaptı: Antalya'da bir ilk
Antalya'nın Finike ilçesindeki sanayi sitesinde, panjur ustası Yaşar Ertan (50), 3 aylık çalışma sonunda iki katlı karavan yaptı. Ertan, “Karavan kulüpleri sayfalarında bu büyüklükte bir şey görmedim. Birçok yere üyeyim. Yazışıyoruz arkadaşlarla fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu büyüklükte karavan Antalya'da bir ilk. Türkiye'de de olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir karavan Türkiye'de olmadığı için fiyatı ne olur bilemiyorum" dedi.
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