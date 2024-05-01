Hatay'ın inşası rehber olacak

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, Hatay kent merkezlerinin ihyası için ihtiyaç duyulan tasarım ve planlama süreci tamamlandı. TTV tarafından yürütülen “Hatay’ın Yeniden Canlandırılması” projesi, 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’ın tarihi ve yeni kent merkezinin yeniden hayat bulması, kültürel mirasının ve kent kimliğinin korunmasını amaçlıyor.

5 BİN KONUTUN TASARIMI YAPILACAK

Antakya'da dün düzenlenen tanıtım programında konuşan TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Hatay'ın gelecek nesiller için dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasını sağlayacak bir vizyon oluşturmayı ve 50 hektarlık alanda yaklaşık 5 bin konutun tasarımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tasarımlar, Hatay'ın yeniden inşa edilmesine, evlerini kaybedenlerin yeniden yerleştirilmesine ve bölgenin mirasını koruyan yeni bir çevre oluşturulmasına imkan tanıyacak."

TTV Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Kalyoncu da böylesine büyük bir yıkımdan sonra Türkiye'deki şehirleşmenin gidişatına yeni bir yön verebileceklerine inandıklarını vurguladı.

İSTANBUL İÇİN DE GÖREVE HAZIRIZ

Kalyoncu, "Tıpkı Asi gibi. Asi, bu topraklarda alışılagelmişten farklı olarak nasıl ters akıyorsa bizler de şehircilik adına bir şeyleri farklı yapmak istedik. Mimarlık ve şehir planlama camiasını kapsamak ve birleştirmek istedik" dedi. Projenin depremden etkilenen diğer şehirler ve başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirler için de bir rehber niteliği taşıdığını belirten Kalyoncu, "Unutmamalıyız ki İstanbul’un böyle bir deprem geçirmeden bir plana ihtiyacı var. Vakfımız bunun için de göreve hazırdır” diye konuştu.

157 bin metrekare Yeşil alan

Antakya Kent Merkezi, 50 hektarlık alanda 5 bin konut ve 2 bin ticari bağımsız bölüm içeriyor. Defne 624 konut ve 171 ticari bağımsız bölümden, İskenderun 115 konut ve 19 ticari bağımsız bölüm, Kırıkhan 421 konut ve 182 ticari bağımsız bölüm, Samandağ da 129 konut ve 142 ticari bağımsız bölümden oluşuyor. Ayrıca, Hatay'ın yeşil dokusunu geliştirmek adına, pilot projede deprem öncesi 56 bin 274 metrekare olan yeşil alan miktarı 157 bin 820 metrekareye yükseltilerek yaklaşık 3 katına çıkarıldı.







