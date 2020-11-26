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Ekonomi Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve 2021'de toplamda 157 milyar dolar zarar edeceği öngörülüyor.
Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve 2021'de toplamda 157 milyar dolar zarar edeceği öngörülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden havacılığın, dünya çapında aşı dağıtımındaki yarışa hazır olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Kovid-19 aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağını aktararak, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerektiğini hesaplıyor.

  • Halk sağlığı girişimi
  • Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli uzmanlarından Amesh Adalja,yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının dağıtımının, özellikle aşırı soğuk depolama gerektiren aşılar için zor olacağını ifade ederek, "Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde soğuk depolama gerektirmeyen aşılar tercih edilebilir. Bu (aşılanma), belirli bir ülke için hangi aşının seçildiğine bakılmaksızın büyük bir halk sağlığı girişimi olacaktır." dedi.

Aşının risk ve faydaları söz konusu olduğunda, ülkelerin nüfus konusunda çok şeffaf olmak zorunda kalacağını vurgulayan Adalja, "Ayrıca bizim için (vatandaşlar için) aşıyı kimin alacağını ve aşının uygulanmasında önceliğin nasıl belirlendiğini açıklamaları gerekecek." ifadesini kullandı.

Sektör için dönüm noktası

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, 24 Kasım'daki IATA 76. Yıllık Genel Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı için tüm zamanların en büyük ve en karmaşık lojistik kampanyasına havacılık sektörünün hazır olduğunu söylemişti.

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Üst Yöneticisi de (CEO) olan Spohr, aşıyı "sektör için uzun süredir beklenen bir dönüm noktasının işareti" olarak niteleyerek, "Sektör bunu yapmaya hazır ve yapmaktan gurur duyuyor." ifadesini kullanmıştı.

Yolcu koltukları aşı için sökülüyor

Önde gelen hava yolu şirketlerinin, Kovid-19 aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor.

Kovid-19'a karşı gelecek vadeden 3 aşı adayı dikkati çekerken, söz konusu aşıları geliştiren şirketler, aşının aralık ayında hazır olacağını duyurdu.

Pfizer ve BioNTech'in, yaklaşık 10 ayda ürettikleri aşının dağıtımı için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor.

Aşının; ABD, Almanya ve Belçika'daki Pfizer merkezlerinden dağıtılması, sonrasında kara ve hava yollarıyla nakledilerek belli dağıtım merkezlerinde tutulması öngörülüyor.

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Aşı olmadan hava yolu şirketlerinin zararı artıyor

Daha önce aşının 2021'in ortasına kadar uygulamaya başlamasını beklemeyen hava yolu şirketleri, Kovid-19 testlerine umut bağlarken, IATA da hızlı sonuç veren antijen testlerinin ekimden itibaren piyasaya sürülmesinden sonra hükümetlere seyahati kısıtlayıcı karantina önlemlerini yaygın test programlarıyla değiştirme çağrısı yapıyordu.

IATA'ya göre, karantina, insanları hava yoluyla seyahat etmekten alıkoyarken, artan Kovid-19 vaka sayıları hükümetleri zor durumda bırakıyor.

Kovid-19 salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve 2021'de toplamda 157 milyar dolar zarar edeceği öngörüsünde bulunan IATA'nın hazirandaki tahmini 100 milyar dolar zarar şeklindeydi.

Birlik, geçen yıl 4,5 milyar olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 1,8 milyar yolcuya düşmesini ve gelecek yıl kısmen toparlanarak 2,8 milyar yolcuya ulaşmasını bekliyor.

IATA, küresel kargo miktarının yüzde 11,6 düşüşle 54,2 milyon tona gerileyecek olmasına karşın yolcu azlığı nedeniyle uçakların yere indirilmesinin kargo fiyatlarını yükseltmesinden dolayı kargo gelirlerinin bu yıl yüzde 15 artarak 117,7 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.

Sağlık Bakanı Koca: Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim
OYNAT 01:40
Sağlık Bakanı Koca: Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz' dedi.

Almanya hükümeti silahlı kuvvetlerden yardım istedi

Aşının geliştirilmesine öncülük edilen Almanya'da federal hükümet, Kovid-19 aşısının dağıtılması konusunda Alman Silahlı Kuvvetleri'nden yardım isterken, Frankfurt Havalimanı'nın, dünya çapında Kovid-19'a karşı aşılar için bir aktarma noktası olarak önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının, aşının lojistiği için mart ayında bir çalışma grubu kurarak hazırlık yaptığı ifade edilirken, Deutsche Post'un da aşının lojistiğinde bir sorun yaşanmaması için geniş hazırlık yaptığı kaydediliyor.

"Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın döneminde küresel gıda, ilaç ve medikal ürün zincirinin aksamaması için önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başarılı hava kargo markamız Turkish Cargo; deneyimi, sahip olduğu nitelikler ve uçuş ağıyla uluslararası bir hava köprüsü oluşturdu. Talebi karşılayabilmek için geniş gövde yolcu uçaklarımızı da kargo uçuşlarımızda değerlendirdik. Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde…"

Aşı hazır olduğunda THY olarak önemli bir görev üstleneceklerini vurgulayan Aycı, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 127 ülkeyi uçuş ağımızda barındırıyoruz. İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Geçtiğimiz günlerde bunun bir örneği olarak Çin'den Brezilya'ya aşı taşıdık. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız." şeklinde konuştu.

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Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
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Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.
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