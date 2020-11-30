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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklamalarda bulundu.

Elvan şu ifadeleri kullandı:

"GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

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Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz."

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