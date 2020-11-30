Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklamalarda bulundu.

Elvan şu ifadeleri kullandı:

"GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

EKONOMİ Büyüme rakamları belli oldu: Üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdük

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz."

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