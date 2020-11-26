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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül iş dünyası ile bir araya geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül iş dünyası ile bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında yarın TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. Elvan ve Gül, TOBB temsilcileriyle de cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıya, Varank, Pakdemirli ve Pekcan da katılacak.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor. Her iki bakan da yarın saat 09:30'da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

Cumartesi günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

  • Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak. Toplantılar ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

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