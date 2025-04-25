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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KKM'deki düşüşü değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KKM'deki düşüşü değerlendirdi.

17:3225/04/2025, Cuma
AA
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Şimşek, Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde Kur Korumalı Mevduattan çıkış kesintisiz sürüyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışın kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi. KKM'deki azalışa dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon lira azalarak 707 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."

#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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