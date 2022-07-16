Ekonomi Helal turizm pazarında hedef Rus Müslümanlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Helal turizm pazarında hedef Rus Müslümanlar

Türkiye’nin stratejik üstünlük kurmaya çalıştığı helal ürünler pazarının son yıllarda büyümeye başladığı pazarlardan biri de Rusya Federasyonu. Halen 25 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya’da gelecek 10 yılda Müslümanların nüfusa oranının yüzde 30’u yakalaması öngörülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Helal turizm pazarında hedef Rus Müslümanlar
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UĞUR DUYAN

Türkiye’nin stratejik üstünlük kurmaya çalıştığı helal ürünler pazarının son yıllarda büyümeye başladığı pazarlardan biri de Rusya Federasyonu. Halen 25 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya’da gelecek 10 yılda Müslümanların nüfusa oranının yüzde 30’u yakalaması öngörülüyor. Bu çerçevede öne çıkan sektörlerden biri helal turizm. Helal turizm konseptiyle hizmet veren Türkiye merkezli turizm ve sağlık firmalarının Rusya genelinde tanıtım faaliyetlerini artırması halinde alternatif tatil seçenekleri arayan Rus Müslümanların tercihlerinin yönlendirilebileceği belirtiliyor. Turizmin yanı sıra ilaç, kozmetik, tekstil sektörleri de Türk firmalar için önemli bir helal pazar oluşturuyor.

FIRSATLARLA DOLU

Rusya Federasyonuna bağlı olan Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya ve Kuzey Osetya-Alanya özerk cumhuriyetlerinin de nüfusunun çoğunluğu Müslüman. Bu da ülkedeki helal pazar potansiyelinin büyümesi açısından önemli. Rusya’da 2019’da 429 olan helal ürün satan birim sayısı ise 2020’de 602’ye kadar yükseldi.

BELGELENDİRMELER BAŞLADI

Ülkede helal belgelendirmesi yapılan temel sektör gıda olsa da kozmetik ve otelcilik alanlarında da yakın zamanda belgelendirmelere başlandığı Türk iş insanlarının dikkatine sunuluyor. Türk firmalarının özellikle su ürünleri ve meyve sebze mamulleri gibi Rusya’da potansiyel arz eden ürün gruplarında da helal üretim imkânlarını değerlendirmesi, klasik anlamdaki hayvansal ürün-helal ürün algısının dışında farklı bir pazarlama stratejisini benimsemesinin faydalığı olacağı belirtiliyor.

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