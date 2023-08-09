İcralık gayrimenkule ‘tüzel’ bilirkişi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişi olarak mahkemeler tarafından tayin edilebileceğini ifade eden Tunç, bilirkişiliğin yargı açısından önemli olduğunu, mahkemelerin, hakimlerin maddi gerçeğe ulaşabilmek için teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilere başvurduğunu ifade etti.
YARGI KARARLARI KALİTELİ OLUR
Bakan Tunç, şunları söyledi: “Bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur.”