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Ekonomi

İcralık gayrimenkule ‘tüzel’ bilirkişi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Ankara 34. İcra Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Özel hukuk tüzel bilirkişiliğinin Ankara, İstanbul ve Antalya’da pilot olarak uygulandığını hatırlatan Tunç, bu uygulamanın dün itibariyle gayrimenkul değerleme alanında ülke genelinde başladığını duyurdu.

Abdullah Sarica
04:00 . 9/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişi olarak mahkemeler tarafından tayin edilebileceğini ifade eden Tunç, bilirkişiliğin yargı açısından önemli olduğunu, mahkemelerin, hakimlerin maddi gerçeğe ulaşabilmek için teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilere başvurduğunu ifade etti.


YARGI KARARLARI KALİTELİ OLUR

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur.”


#Adalet Bakanlığı
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