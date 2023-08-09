İcralık gayrimenkule ‘tüzel’ bilirkişi

Özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişi olarak mahkemeler tarafından tayin edilebileceğini ifade eden Tunç, bilirkişiliğin yargı açısından önemli olduğunu, mahkemelerin, hakimlerin maddi gerçeğe ulaşabilmek için teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilere başvurduğunu ifade etti.