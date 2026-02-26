İhracatın kilosunu 2 bin 200 dolara çıkardı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, finansal rakamlarla verimlilikte global emsalleriyle karşılaştırıldığında performanslarının pozitif ayrıştığını söyledi. Akyol, "14 bini aşkın fedakar çalışana ulaştık. Bizi en çok gururlandıran gelişmelerden biri de yılı ilk defa net pozitif beyin göçü ile tamamlamış olmamızdır. Bir yıl içinde 137 arkadaşımız yurt dışından Türkiye’ye dönerek ASELSAN’da işe başladı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attığımız 2025 yılı, ÇELİKKUBBE’nin ilk büyük seri teslimatlarını yaptığımız bir yıl olarak kayıtlara geçti" dedi.