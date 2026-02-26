İhracatın kilosunu 2 bin 200 dolara çıkardı

30 milyar dolarla Borsa İstanbul’un en değerli şirketi ASELSAN'ın 2025 yılı hasılatı 2024 yılına göre reel olarak yüzde 15 artarak 180,4 milyar liraya ulaştı. 14 bin kişiye istihdam sağlayan milli savunma şirketinin kilogram başına ihracatı ise 2 bin 200 dolara yükseldi. ASELSAN’ın teslim edeceği ürünler ise 20,4 milyar dolara çıktı.
Milli savunma şirketi ASELSAN 2025 yılına dair bilançosunu açıkladı. Şirket geçen yıl kazandığı 180,4 milyar lira ile tarihinde kazandığı yıllık en yüksek hacmi yakaladı. 2025 yılında elde edilen hasılatta ÇELİKKUBBE, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Akıllı Mühimmat, Güdümlü Mühimmat, Deniz ve Sualtı, Askeri Haberleşme ve Kent Güvenliği Sistemleri belirleyici rol oynadı.
SİPARİŞ TUTARI YÜZDE 82 ARTTI
2025 yılını ‘Operasyonel Verimlilik Yılı’ ilan eden ASELSAN’ın genel yönetim giderleri 2024 yılına göre yüzde 10 azaldı. ASELSAN’ın kişi başı hasılatında ABD doları bazında yüzde 8’lik artış görüldü. ASELSAN, faaliyet gösterdiği ekosisteme değer katmaya 2025 yılında da devam etti. Tedarikçileri ile beraber yıl içerisinde 103 ürün millileştirildi. İlaveten ASELSAN; 2025’te yurt içi tedarikçilerine verdiği toplam sipariş tutarını bir önceki yıla göre yüzde 82 artırdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin nitelikli istihdamına da katkı sağlayan ASELSAN’ın çalışan sayısı yüzde 18 artışla 14 bin kişiye çıktı.
AR-GE’YE SÜREKLİ YATIRIM YAPIYOR
Mühendis istihdamı ve Ar-Ge Projesi sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN’ın Ar-Ge harcamaları 2025 yılında yüzde 40 artarak 1,36 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2025 yılında ASELSAN’ın seri üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği sabit yatırım harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artarak 372 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yıl içerisinde 14 yeni üretim tesisini devreye alan ASELSAN, yaptığı yatırımlar ile artan talebe cevap verebilecek kapasitenin oluşmasını sağladı.
Net pozitif beyin göçünü sağladık
- ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, finansal rakamlarla verimlilikte global emsalleriyle karşılaştırıldığında performanslarının pozitif ayrıştığını söyledi. Akyol, "14 bini aşkın fedakar çalışana ulaştık. Bizi en çok gururlandıran gelişmelerden biri de yılı ilk defa net pozitif beyin göçü ile tamamlamış olmamızdır. Bir yıl içinde 137 arkadaşımız yurt dışından Türkiye’ye dönerek ASELSAN’da işe başladı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attığımız 2025 yılı, ÇELİKKUBBE’nin ilk büyük seri teslimatlarını yaptığımız bir yıl olarak kayıtlara geçti" dedi.