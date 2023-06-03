İhracatta mayıs rekoru

Türkiye’nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. Böylece mayıs ayları özelinde en yüksek ihracat değerine ulaşılmış oldu. Otomotiv 3 milyar dolarla mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,5 milyar dolarla ikinci, hazırgiyim ve konfeksiyon 1,7 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat yüzde 4,9 artışla 254,4 milyar dolara ulaşırken, ocak-mayıs dönemini ise hemen hemen geçen yılla başa baş, 102,5 milyar dolarla kapatıldı. Mayıs ayında birim ihracat değeri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara yükseldi

Mehmet Muş.

Büyümenin itici gücü

İhracatta tüm zamanların en yüksek mayıs ayı performansının sergilendiğini kaydeden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın büyümenin itici gücü olmaya

devam edeceğini belirtti.

1.524 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

Geçtiğimiz ay en çok ihracat yapan ilk 5 il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak sıralandı. Mayıs ayında 1.524 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayında toplam 219 ülkeye ihracat yapılırken, 138 ülkede artış yaşandı. Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde 2023’ü yeni bir rekorla kapatacaklarına inandıklarını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin olumsuz yansımalarının hissedildiği Nisan’dan sonra ihracat ailesinin Mayıs’ta çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Mustafa Gültepe.

PARİTE ETKİSİ MAYISTA 327 MİLYON DOLAR KATKI VERDİ

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin Almanya, ABD, İngiltere, Irak ve İspanya şeklinde sıralandığını bildiren Gültepe, “Suudi Arabistan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatta dikkat çekici artışlar görüyoruz. Örneğin, Suudi Arabistan’a ihracatımızı geçen yılın aynı ayına göre 9 kat artırdık. Parite nisanın ardından mayısta da ihracatımıza pozitif yansıdı. Mayıs ayında parite etkisi 327 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yılbaşından bu yana parite etkisi nedeniyle 645 milyon dolarlık bir kaybımız var” dedi. Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde 4 büyüdüğünü vurgulayan Mustafa Gültepe, net ihracatın büyümeye katkısının 7 çeyrek sonra negatife dönmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Gültepe, bu gelişmede hem artan ithalatın hem depremlerin hem de Avrupa’daki ekonomik durgunluğun etkili olduğunu vurguladı.

Enerji ithalatı %23,6 azaldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mayısta ithalat yüzde 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı mayısta yüzde 18,8 artışla 12,6 milyar dolar oldu. Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolara geriledi. Mayısta altın ithalatı 3 milyar dolar, motorlu kara taşıtları ithalatı 2,9 milyar dolar, makine ithalatı ise 6,4 milyar dolar oldu. Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 575 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 347 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 672 milyon dolarla Almanya oldu.

Alternatif pazarlardan 600 kişilik heyet geliyor

İhracattaki en büyük partner olan Almanya’nın teknik olarak resesyona girdiğini hatırlatan Mustafa Gültepe, şöyle konuştu: “Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında sona gelmesiyle birlikte Avrupa’da ekonomilerin canlanacağını düşünüyoruz. Biz bu süreçte de boş durmuyor, ihracatçılarımızı alternatif pazarlarla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her ay çoğu uzak ülkelere olmak üzere ticaret heyetleri düzenliyor, alım heyetlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Önümüzdeki aylarda çoğunluğu uzak ülkelerden 500-600 kişilik bir alım heyetini misafir edeceğiz.”







