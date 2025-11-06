İki yatırım şirketine kayyum

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şirketin mali kayıtlarının muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi konusunda TMSF'nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.

HAKSIZ MENFAATİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu bildirildi.

BORSADA AKLAMA İDDİALARI

Başsavcılık, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden aklandığının tespit edildiğini bildirmişti. Bu kapsamda MASAK ve SPK raporlarındaki kişi ve şirketlerin incelendiği ifade edildi. Soruşturmada şimdiye kadar 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İlk gözaltı dalgasında 14 kişi yakalandı; bunların 13’ü tutuklandı, 6 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Sonrasında 5 kişinin daha yakalanmasıyla toplam şüpheli sayısı 19’a yükseldi.

INVESTCO'YA BAĞLI ÇOK SAYIDA ŞİRKET VAR

Investco Holding’in yüzde 55,75’i Mustafa Ünal’a, yüzde 24,25’lik payı ise Reha Çırak’a ait. Şirketin yüzde 10’luk kısmı halka açık ve borsada işlem görüyor. Holdingin bünyesinde yer alan bazı şirketler şöyle: Verusa Holding A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Golive Yazılım A.Ş., Kahve Diyarı Pazarlama A.Ş., Pamel Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve diğer iştirakler.







