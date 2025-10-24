İmalat sektörüne fon desteği

Vergi istisnalarını yeniden düzenleyen mali torba TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçti. Komisyonda kanun teklifine yeni maddeler ihdas edildi. Teklife, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talep ettiği düzenlemeler eklenirken, teklifin ilk halinde yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğe girme süreleri de AK Parti tarafından verilen önergelerle yeniden belirlendi.

4,1 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

Teklif üzerinde yapılan değişikliklere göre, imalat sanayii sektörlerinde istihdamı koruma ve artırma amacıyla bu sektörlerde faaliyet yürüten işletmelere yönelik sadece 2026 yılı içinde geçerli olmak üzere İşsizlik Fonu’ndan destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’ini aşmamak kaydıyla 4,1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektöründeki firmalara 1 yıl süreyle destek verilecek. Destekten nitelikli iş gücünü koruyan ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak imalat sektöründe istihdamı artıran işverenler faydalanacak. Böylece işgücü maliyetlerinin azaltılması noktasında ilave destek mekanizmaları geliştirilmesi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanılacak.

SUDA ESKİ SAYACA 3 YIL MÜHLET

Mevcut yasada, 10 yılda bir değiştirilmesi gereken su sayaçlarının 11’inci yıl girildiğinde doğru çalıştığının teyit edilmesi gerekiyor. AK Parti’nin verdiği önergeyle teklife sayaç maddesi de eklendi. Buna göre, 1 Ocak 2026’da süresi dolacak su sayaçlarının muayene tarihi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.

Bu tarihe kadar su sayaçlarının muayenesinin yaptırmayanlara veya geçerli muayenesi olan bir sayaçla değiştirilmeyenlere her bir sayaç başına 4 bin 631 liradan 92 bin 621 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Sayaç kullanımından men edilecek. 31 Aralık 2028 tarihine kadar muayenelerinin yaptırılması veya muayenesi olan bir sayaçla değiştirilmesi durumunda idari yaptırım uygulanmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekli görmesi halinde bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek.

Rayiç bedel oranı düzenleniyor

Kanun teklifinde yapılan bir diğer değişiklik Emlak Vergisi Kanunu’nda rayiç bedeli düzenleyen geçici maddenin kaldırılması oldu. Madde, rayiç bedeli belirleyen takdir komisyonlarınca belirlen rayiç bedel miktarının belirlenme oranını düzenliyordu. Komisyona konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine ona ilişkin bir tavan çalışmasını arz edeceğiz.”

Kentsel dönüşüm borcu 2027’ye kadar

AK Parti’nin verdiği önergeyle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait bankalardan iç borçlanma yetkisi sağlayan düzenlemede de değişikliğe gidildi. Borçlanma noktasında Başkanlığa tanınan süre 31 Aralık 2029’dan 31 Aralık 2027’e çekildi. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Başkanlığın toplamda 96 milyar lira taksitli alacağının bulunduğunu ve kayıt altına alınmış sözleşmeli alacaklar karşılığında 22-23 milyar gibi bir borçlanmaya gidileceğini kaydetti.







