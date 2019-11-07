İmalata fon dopingi

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; finans alanı başta olmak üzere ekonomide bir dizi önemli adım atılacak. Yeni yılda, imalat sanayi firmalarının uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulacak. Kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak. Kredi Garanti Fonu'nun öncelikli sektörlerde rekabetçiliği ve verimliliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek.

FONUN YARISI İMALAT SANAYİİNE

Kredi Garanti Fonu'nun yüzde 50'si imalat sanayi sektöründe yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Yeni kefalet limiti açılması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokoller kapsamında öncelikli sektörlere verilecek. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecek.

ÖZ SERMAYE 750 MİLYON TL ARTIYOR

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 750 milyon TL artırılacak. Banka öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edebilecek. Kalkınma ve Yatırım Bankası firmalara proje analiz aşamasından projeyi izlemeye kadar tüm aşamaları kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek.

FON KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK

Finansal sektörün, reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasası ve BDDK gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek. Varlık yönetim şirketleri, Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olacak. Sermaye Piyasası Kurumu kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı bir aylık vadeli işlem kontratlarının likiditesi artırılacak ve TLREF'e dayalı 3 aylık kontratlar işlem görmeye başlayacak. Elektronik Çek ve Bono Sistemi kurulacak.

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Altyapı GYO kuruluyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı GYO kurulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu hayata geçirilecek.

Dijital merkez bankası parası geliyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya koyularak Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve deneme çalışmalarına başlanacak. TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisine benzer uygulamalar, Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun ülkelere yayılacak. Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek. Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak. Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, şekilde sunulması sağlanacak.