IMF'den Türkiye'ye yönelik 'mali destek' açıklaması: Talep gelmedi

20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülerek teknik resesyona girmesinin ardından ilk resesyon bayrağını çeken ülke Almanya olmuştu. Almanya ekonomisi 2023'te geçen yılın ilk çeyreğine göre hafif daralarak resesyona girdi. Bu gelişme üzerine ABD ekonomisi için peş peşe uyarılar yapılırken kötü haber ise Hollanda'dan geldi. Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi. Öte yandan Avrupa'nın en güçlü ekonomisi İngiltere için de resesyon çanları çalıyor. Uzmanlar 2024'te böyle bir olasılığın yüzde 60 olduğunu belirtiyor.