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Ekonomi

IMF'den Türkiye'ye yönelik 'mali destek' açıklaması: Talep gelmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

19:05 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı.

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı.

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." i
fadesi kullanıldı.
Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada,
"IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı."
denildi.


#IMF
#Türkiye
#Mali destek
25 dakika önce
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