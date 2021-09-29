Ekonomi İrandan Güney Koreli teknoloji firmalarına ambargo Yerli üreticinin belini kırıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'dan Güney Koreli teknoloji firmalarına ambargo: Yerli üreticinin belini kırıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'yerli üreticinin belinin kırıldığı' gerekçesiyle Güney Kore firmaları Samsung ve LG'ye ait ev aleti ürünlerinin ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
İrandan Güney Koreli teknoloji firmalarına ambargo: Yerli üreticinin belini kırıyor
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İran lideri Hamaney, Reisi'ye yazdığı mektupta ithalatın "yerli üreticinin belini kırdığını ve bunun önünün alınması" talimatı verdi.

Reisi de ilgili bakanlıklara Güney Koreli iki şirketten yapılan ev aletleri ithalatının yasaklandığını içeren kararı tebliğ etti.

"KONTROLSÜZ İHTALATA İZİN YOK" DEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin ürünlerine artık ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkeden "kontrolsüz ithalata" izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.

GÜNEY KORE TİCARİ İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore, İran ile ticari ilişkilerini kesmişti.

Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.

ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.

Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

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