İş Bankası'nda görev değişimi: Genel Müdürlüğe Hakan Aran atandı

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildiği duyuruldu.
Hakan Aran'a yeni görev
Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Bali "Görevi bırakacağım" demişti
İş Bankası'nın eski Genel Müdürü Adnan Bali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" demişti.