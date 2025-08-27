Yeni Şafak
İsrail'e destek veren şirketlerin başında gelen Domino's Pizza'da neler oluyor? Bilanço kötü geldi

08:5427/08/2025, Çarşamba
Şirketin Avustralya'dan Avrupa'ya kadar 3500'den fazla mağazası bulunuyor.
Terör devleri İsrail'e finansal destek şirketler dünya çapında boykota ve protestolara uğramaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde 3 bin 500'den fazla restoranı bulunan Domino's Pizza'nın karlılığında sert düşüş yaşandı.

Zarar eden Domino's Pizza'nın temettüsünü azaltması ve satışların yeni mali yılda daha da hızlı düştüğünü söylemesinin ardından şirket kayba yöneldi.


ŞİRKETİN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Hisseler, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 düşüşle 15,52 Avustralya dolarından işlem gördü. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya dolarına (948 milyon ABD doları) düşürdü.


83 yaşındaki milyarder Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin liderliğindeki Domino's, yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da sona eren yılda 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kârından daha fazla zarar ettiğini açıkladı. Şirket, hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azalttı ve maliyetleri düşürüp operasyonları basitleştirdiğini belirtti.


Cari mali yılın ilk yedi haftasında, aynı mağaza satışları, son raporlama yılında yüzde 0,2 düştükten sonra yüzde 0,9 azaldı. Şirketin Avustralya'dan Avrupa'ya kadar 3500'den fazla mağazası bulunuyor.

YEMEK DAĞITIM HİZMETLERİNİ BAHANE EDİYORLAR

Cowin, sonuçların açıklanmasının ardından analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, "İşin maliyet tarafında büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Bu lafta kalmıyor" dedi.


Her ne kadar yemek dağıtım hizmetlerindeki patlama, fast food sektörünü daha rekabetçi hale getirdiği mazeretini söyleseler de gerçek pek öyle değil.


BOTKOTU FİYATLARI DÜŞÜREREK ENGELLEMEYE ÇALIŞACAKLAR

Cowin, şirketin menü fiyatlarını daha şeffaf hale getirmek ve Domino's franchise sahipleri için şubeleri daha karlı hale getirmek amacıyla yüksek fiyatlardan ve yiyecek kuponlarına bağımlılıktan uzaklaşarak daha düşük fiyatlara geçeceğini söyledi.


Cowin, "Açıkça söylemek istiyorum, bu her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.

MCDONALD'S VE STARBUKS MİLYARLARCA ZARAR ETMİŞTİ

Gazze'de insanlık suçu işleyen katil İsrail'e destek veren McDonald's'a yönelik dünya çapında bir boykot başlatılmıştı. Boykot işe yaradı. McDonald's'ın geliri beklentilerin altında kalırken, Starbucks'ın boykot nedeniyle ciddi şekilde zarara uğradığı bildirilmişti.

