İstanbul turizmde rekora doymuyor: 4 ayda 5.2 milyon yabancı ziyaretçi

Geçtiğimiz yıl 17,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak rekora imza atan ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında başı çeken İstanbul, 2024 yılına da hızlı bir giriş yaptı. 2024 yılının ilk 4 ayında 5 milyon 244 bin 936 yabancı turist megakenti ziyaret etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 9,94’lük artış yaşandı. Böylece bu alanda da yeni bir rekor kırılmış oldu.

RUSLAR LİSTE BAŞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, İstanbul nisan ayında ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 14,6 artışla 1 milyon 478 bin 218 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye turizminin lokomotifi olan İstanbul’u ziyaret edenler arasında 167 bin 824 kişi ile Ruslar zirveyi kaptı. 109 bin 202 kişi ile Almanlar ikinci sırada, 80 bin 193 kişi ile İran vatandaşları üçüncü sırada yer aldı. 68 bin 103 kişi ile ABD dördüncü olurken, bu ülkeyi 62 bin 404 kişi ile Fransa, 60 bin 429 kişi ile İngiltere ve 42 bin 59 kişi ile Suudi Arabistan izledi.

İSTANBUL HAVALİMANI YÜKÜ SIRTLADI

İstanbul’a nisan ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı. İstanbul Havalimanı nisan ayında 1 milyon 63 bin 35 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Nisan ayında İstanbul’a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı’nın payı yüzde 72,86 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da yine nisan ayında 394 bin 772 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 27,06’sını oluşturdu. Nisanda hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 15,54 oranında artarak 1 milyon 459 bin 83 oldu. İstanbul’a deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 19 bin 135 olarak gerçekleşti.







