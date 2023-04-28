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Ekonomi

İstanbul'a ziyaretçi akını: Yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi

Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2023'ün ilk 3 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 480 bin 630 olduğunu bildirdi.

17:22 . 28/04/2023 Cuma
AA
İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turist geldi.

İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turist geldi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize martta 1 milyon 206 bin 770 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 3 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı ise 3 milyon 480 bin 630 oldu."
ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turistin geldiğini bildirdi.






#İstanbul Valiliği
#turist
#AliYerlikaya
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