İstanbul'a ziyaretçi akını: Yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turist geldi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize martta 1 milyon 206 bin 770 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 3 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı ise 3 milyon 480 bin 630 oldu."
ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turistin geldiğini bildirdi.
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2 saat önce