Ekonomi İstanbulda doğal gaza indirim Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da doğal gaza indirim: Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dağıtım bedellerinde indirime gitti. Böylece aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir evin, yeni faturası 879 lira olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda doğal gaza indirim: Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak
​İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla İstanbul'da doğal gaz fiyatına yüzde 12 indirim yapıldı. 5 milyonu aşkın abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde yapacağı indirimin yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. Daha önceki yıllar kadar yatırım yapmadığı için İGDAŞ'ın masraf kriteri dikkate alınarak belirlenen sistem kullanım bedelinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 olarak yansıyacak. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1.000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak. Bu arada EPDK tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının taraflar arasında serbestçe oluştuğunu ve bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

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