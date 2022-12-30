İstanbul'da doğal gaza indirim: Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla İstanbul'da doğal gaz fiyatına yüzde 12 indirim yapıldı. 5 milyonu aşkın abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde yapacağı indirimin yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. Daha önceki yıllar kadar yatırım yapmadığı için İGDAŞ'ın masraf kriteri dikkate alınarak belirlenen sistem kullanım bedelinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 olarak yansıyacak. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1.000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak. Bu arada EPDK tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının taraflar arasında serbestçe oluştuğunu ve bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

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